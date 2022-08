Le télescope spatial James Webb offre une vue Knockout Cartwheel Galaxy

Le télescope spatial James Webb s’est mis en orbite, s’est déroulé, a organisé son optique et nous a fourni le mois dernier sa première série d’images et de données époustouflantes. Maintenant, il s’attache à faire des livraisons régulières d’images qui vous feront dire “Whoa !” Aujourd’hui, c’est une vue de la Cartwheel Galaxy, un endroit La NASA décrit comme “chaos” et un “spectacle rare”.

L’Agence spatiale européenne a déclaré la galaxie, située à 500 millions d’années-lumière, était “autrefois enveloppée de poussière et de mystère”. Mais Webb a levé le linceul pour révéler de nouvelles informations sur ses stars, sa composition et son avenir.

Il est facile de voir comment la circulaire Cartwheel Galaxy a obtenu son surnom. C’est une galaxie annulaire avec une forme que la NASA compare aux ondulations créées lorsqu’une pierre est jetée dans un étang. Cela est dû à une collision cosmique entre une galaxie spirale (comme notre propre Voie lactée) et une autre galaxie plus petite.

NASA, ESA, ASC, STScI



“Les observations de Webb soulignent que le Cartwheel est dans une phase très transitoire”, a déclaré la NASA. “La galaxie, qui était vraisemblablement une galaxie spirale normale comme la Voie lactée avant sa collision, continuera à se transformer.”

La galaxie est un foyer pour les bébés étoiles. “Le noyau brillant contient une énorme quantité de poussière chaude, les zones les plus brillantes abritant de gigantesques jeunes amas d’étoiles”, a déclaré la NASA dans un communiqué mardi. “D’autre part, l’anneau extérieur, qui s’est étendu pendant environ 440 millions d’années, est dominé par la formation d’étoiles et les supernovas.”

Vous pouvez comparer le point de vue de Webb avec une belle image capturée par l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA. Le vénérable Le télescope spatial Hubble a également observé sur sa gloire. Webb voit dans l’infrarouge, ce qui lui donne l’avantage de pouvoir regarder à travers l’épaisse poussière qui peut obscurcir la vue des autres télescopes.

Comparaison des images des télescopes spatiaux Hubble et James Webb : voyez la différence Voir toutes les photos



Les nouvelles données de Cartwheel révèlent des informations sur l’âge des étoiles dans la galaxie et des détails sur la poussière qui compose les “rayons” de la roue. Webb repéré poussière de silicate là, un type répandu sur Terre.

Webb – le sujet d’un controverse sur la dénomination — est un projet conjoint de la NASA, de l’ESA et de l’Agence spatiale canadienne. Il est conçu pour revenir sur les débuts de l’univers, étudier les exoplanètes et même fournir de nouvelles informations sur notre propre système solaire. Le scintillant Cartwheel Galaxy est un signe que Webb ne fait que commencer. Attendez-vous à de nombreux autres moments “wow” à venir.