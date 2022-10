Le télescope spatial James Webb laisse les scientifiques bouche bée

EDMONTON –

C’est comme s’ils utilisaient un télescope non seulement pour regarder dans l’espace, mais aussi dans le temps.

Les scientifiques canadiens utilisent déjà des données et des images spectaculaires du télescope spatial James Webb récemment lancé pour regarder en arrière certaines des étoiles les plus anciennes jamais étudiées et voir comment naissent de nouvelles étoiles et planètes.

“L’un des Saint Graal de l’astronomie est de trouver des étoiles qui sont les premières étoiles à s’être formées après le Big Bang”, a déclaré Ghassan Sarrouh de l’Université York, co-auteur d’une étude sur les amas d’étoiles qui a déjà été publiée à l’aide de James Webb. Les données. “C’est ce que nous pensons que ce sont – les premières étoiles.”

À l’autre bout du monde, Els Peeters de l’Université Western se tourne vers l’avenir en étudiant les jeunes étoiles chaudes de la constellation d’Orion et leur influence sur la matière interstellaire qui les entoure.

“C’est dans ce matériau que naîtra la prochaine génération de stars”, a-t-elle déclaré.

N’oubliez pas les planètes. Un groupe de l’Université de Montréal étudie les exoplanètes, en particulier celles de la taille de la Terre avec de l’eau et d’autres éléments essentiels dans leur atmosphère qui pourraient bien abriter la vie.

“Nous avons déjà eu un premier résultat”, a déclaré Nathalie Oullette. “Il y a environ un mois a eu lieu la première détection de dioxyde de carbone dans une exoplanète.”

Le James Webb est le résultat de 13 milliards de dollars et de plus de deux décennies de travail. Successeur du télescope spatial Hubble, Webb orbite beaucoup plus profondément dans l’espace et est de cent à un million de fois plus sensible.

Deux de ses principaux composants – une machine qui vise le télescope avec une précision étonnante et une autre qui analyse la lumière bien au-delà du spectre visible – ont été conçus et construits au Canada. Cela a donné aux chercheurs canadiens le droit de revendiquer 5 % du temps d’observation du télescope.

Les scientifiques sont presque étourdis par la qualité de ce qu’ils obtiennent en retour.

“Étonnant”, a déclaré Erik Rosolowsky de l’Université de l’Alberta, qui utilise les capacités infrarouges de Webb pour étudier comment les trous noirs créent des vides dans la poussière interstellaire, les frayères de nouvelles étoiles. “C’est comme si quelqu’un nous avait donné un ensemble de spécifications de rayons X.”

Oullette a déclaré avant Webb que les astronomes pourraient passer des jours à parcourir des données obscures, séparant le signal du bruit.

“Il est tout à fait remarquable de constater à quel point les données (de Webb) sont propres.” dit-elle. “Avec Webb, il n’est pas nécessaire de fouiller dans les données pour trouver le signal.”

Sarrouh met les images de Webb côte à côte avec celles de Hubble.

“Vous pouvez simplement voir qu’une série d’images est vraiment floue et floue. L’autre est pleine de tous ces points vraiment nets qui scintillent.”

Les résultats affluent. Rosolowsky et son équipe ont déjà 21 articles en préparation.

Et déjà, les scientifiques sentent leur carte mentale des étoiles changer.

Il semble, par exemple, que les choses aient commencé beaucoup plus tôt après le Big Bang qu’on ne le pensait auparavant, a déclaré Oullette.

“Peut-être que la structure a commencé plus tôt que nous ne le pensions et que les galaxies ont commencé à se former plus tôt que nous ne le pensions.”

Rosolowsky a confirmé l’existence de trous noirs si grands qu’ils laissent de grands trous au centre des galaxies où les étoiles seraient normalement créées.

“Nous pouvons voir à travers et dire que ce trou noir déchire toutes ces proto-étoiles avant qu’elles ne démarrent.”

Peeters appelle cela une nouvelle ère en astronomie.

“Il n’est opérationnel que depuis trois mois et nous avons déjà beaucoup appris.”

Sarrouh a déclaré que c’était le bon moment pour être un astronome canadien.

“Cela nous permettra de voir dans un temps que nous n’avons jamais vu auparavant. Vous pouvez presque considérer le James Webb comme une machine à remonter le temps.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 octobre 2022.