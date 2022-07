Le télescope spatial James Webb de la NASA révèle l’aperçu le plus profond et le plus net de l’univers

Une image récente capturée lors des tests du télescope spatial James Webb par la NASA pourrait être l’aperçu le plus profond jamais réalisé dans l’univers infrarouge. L’image montrant des centaines de galaxies lointaines a été capturée par le capteur de guidage fin (FGS) du télescope sur une période de huit jours en mai et comprend 72 instantanés pris pendant 32 heures de temps d’exposition. FGS a pris l’image en fausses couleurs lors d’un test de “roulis” où la caméra proche infrarouge de Webb s’est concentrée sur une étoile baptisée HD147980 alors que le télescope roulait d’un côté à l’autre comme un avion. L’image de test révélée révèle le cosmos dans une échelle de couleurs allant du blanc au rouge, avec des nuances plus blanches représentant des objets émettant la lumière infrarouge la plus brillante et des teintes plus rouges révélant des objets plus sombres.

“Les gouttes les plus faibles de cette image sont exactement les types de galaxies faibles que Webb étudiera au cours de sa première année d’opérations scientifiques”, a déclaré Jane Rigby, scientifique des opérations de Webb au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland. Bien que les images offrent un grand espoir, elles peuvent ne pas être très utiles pour la recherche. Étant donné que FGS, contrairement à d’autres instruments scientifiques, n’a pas de filtre de couleur, les scientifiques ne peuvent pas déterminer avec précision l’âge des galaxies dans cette image.

Développé par l’Agence spatiale canadienne, le FGS n’est pas un instrument scientifique et les images capturées par celui-ci sont généralement supprimées peu de temps après leur acquisition. Bien qu’il ait toujours été capable de capturer des images, l’objectif principal de l’instrument est de permettre des mesures scientifiques précises et une imagerie avec un pointage précis.

“Lorsque cette image a été prise, j’étais ravi de voir clairement toute la structure détaillée de ces galaxies faibles. Étant donné ce que nous savons maintenant possible avec les images de guidage à large bande profonde, peut-être que de telles images, prises en parallèle avec d’autres observations lorsque cela est possible, pourraient s’avérer scientifiquement utiles à l’avenir », a déclaré Neil Rowlands, scientifique du programme pour le capteur de guidage fin de Webb, à Honeywell Aerospace.

Aujourd’hui, la NASA a également révélé le image en couleur.

Les scientifiques espèrent que l’image récente est un indice des découvertes révolutionnaires qui pourraient provenir du télescope spatial James Webb.

