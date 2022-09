Le télescope spatial James Webb de la NASA révèle de nouveaux détails sur la surface et l’atmosphère de Mars

Le télescope spatial James Webb (JWST), qui a été lancé par la NASA en décembre 2021, a capturé sa première image de Mars. Le télescope, produit d’une collaboration internationale impliquant l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne avec la NASA, ajoute aux informations disponibles des orbiteurs, des rovers et d’autres télescopes en offrant un point de vue unique sur Mars via sa sensibilité infrarouge.

La page Instagram officielle du télescope Webb de la NASA a publié une série de photos montrant le premier regard du JWST sur Mars. Cela comprenait un gros plan de Mars qui a révélé des détails de surface tels que des cratères et des couches de poussière. Une carte thermique de la planète rouge montrant la lumière émise par la planète lorsqu’elle perd de la chaleur a également été enregistrée par le télescope.

Les caractéristiques de surface telles que les cratères et les couches de poussière sont visibles sur la diapositive 2 en raison de la lumière solaire réfléchie de 2,1 microns. L’image représente les anneaux du cratère Huygens, la roche volcanique sombre de Syrtis Major et l’éclaircissement du bassin Hellas avec des flèches. Au fur et à mesure que la planète perd de la chaleur, elle émet de la lumière, qui est visible sur l’image de la caméra proche infrarouge (NIRCam) qui a été prise à une longueur d’onde plus longue.

La carte thermique de la diapositive 3 montre du violet et du rouge représentant des régions plus sombres et plus froides, telles que les pôles de Mars et l’hémisphère nord. L’orange et le jaune sont utilisés pour symboliser les zones plus lumineuses et plus chaudes. La diapositive 4 montre une image de l’atmosphère martienne. Le détecteur NIRspec de Webb a découvert les signatures du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et de l’eau. En analysant ces données, les scientifiques espèrent en savoir plus sur les caractéristiques de la surface, les nuages ​​et la poussière de Mars.

Le JWST est conçu pour voir des objets extrêmement éloignés et faibles, mais comme Mars est relativement proche et très brillante, ce n’est pas la planète la plus simple à visualiser. Les scientifiques ont utilisé de courtes expositions pour étudier la planète rouge afin d’éviter d’aveugler les instruments du JWST avec sa forte lumière infrarouge. Par conséquent, seule une partie de la lumière atteignant les détecteurs du JWST a été mesurée, et les données ont ensuite été traitées à l’aide de techniques avancées.

