Le télescope spatial James Webb de la NASA capture de superbes images de Jupiter avec des aurores

Le télescope spatial James Webb de l’agence spatiale américaine NASA a capturé des images de Jupiter qui montrent la planète avec beaucoup de détails. Les images capturées le 27 juillet montrent l’atmosphère turbulente de Jupiter avec des tempêtes géantes, des vents puissants, des aurores, des conditions de température et de pression extrêmes. Selon la NASA, le télescope James Webb a également repéré les minces anneaux de Jupiter constitués de particules de poussière provenant de débris, des aurores visibles aux pôles nord et sud de Jupiter et deux des lunes de la planète, Amalthea et Adrastea.

“Pour être honnête, nous ne nous attendions pas vraiment à ce qu’il soit aussi bon”, a déclaré l’astronome planétaire Imke de Pater, qui a dirigé les observations du programme Early Release Science de Jupiter Webb.

Voici l’image :

L’observatoire James Webb capture les images grâce à sa caméra proche infrarouge (NIRCam), qui dispose de trois filtres infrarouges spécialisés qui présentent les détails de la planète.

La vue autonome de Jupiter a été créée à l’aide d’une composition de plusieurs images du télescope James Webb et montre que les aurores s’étendent à des altitudes élevées au-dessus des pôles nord et sud de Jupiter. Les aurores brillent dans un filtre qui est mappé sur des couleurs plus rouges mettant en évidence la lumière réfléchie par les nuages ​​​​inférieurs et les brumes supérieures.

Un autre filtre, cartographié sur les jaunes et les verts, montre des brumes tourbillonnant autour des pôles nord et sud de Jupiter. Le troisième filtre, mappé sur le bleu, présente la lumière réfléchie par un nuage principal plus profond.

La grande tache rouge, une énorme tempête qui tourbillonne depuis de nombreux siècles, et d’autres nuages ​​vus sur les photos apparaissent de couleur blanche à cause de la réflexion de la lumière du soleil.

Une image à grand champ présente une gamme unique de Jupiter, ses anneaux faibles et deux des plus petites lunes de Jupiter – Amalthea et Adrastea – sur un fond de galaxies, selon la NASA.

Présenté comme le télescope le plus avancé jamais fabriqué par l’humanité, le télescope James Webb a été lancé dans l’espace en décembre 2021. Le télescope a été développé dans le cadre d’une collaboration internationale dirigée par la NASA en partenariat avec les agences spatiales européenne et canadienne.

