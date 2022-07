Le télescope spatial James Webb de la NASA a imagé les anneaux et les lunes de Jupiter, en infrarouge chauffé à blanc

La NASA a publié jeudi de nouvelles images de Jupiter prises par son télescope spatial révolutionnaire James Webb.

Les images infrarouges sont si claires que vous pouvez voir les minces anneaux de Jupiter et certaines de ses lunes.

Les scientifiques sont surpris que JWST puisse voir si clairement, si tôt.

La NASA a jeté son œil infrarouge le plus puissant sur Jupiter avec une nouvelle série d’images du télescope spatial James Webb (JWST).

Le nouvel observatoire, en orbite autour du soleil à environ 1 million de kilomètres de la Terre, a prouvé qu’il pouvait scruter plus de 13 milliards d’années-lumière à travers l’univers cette semaine, lorsque la NASA a publié ses premières images en couleur. Ils montrent d’innombrables galaxies, étoiles et nuages ​​de poussière dans l’univers lointain.

JWST peut également imager des objets plus proches et plus familiers. Jeudi, la NASA a publié une série de nouvelles images JWST montrant Jupiter avec des détails époustouflants. Aux côtés de la géante gazeuse se trouvent ses lunes Europa, Thebe et Metis. Les scientifiques pensent qu’Europe a un océan d’eau salée, profondément en dessous de son épaisse croûte de glace, qui pourrait abriter une vie extraterrestre.

Même les anneaux minces de Jupiter sont visibles dans certaines des nouvelles images. Les anneaux sont constitués de particules de poussière projetées dans l’espace lorsque des micrométéoroïdes s’écrasent sur des lunes proches. Personne ne savait qu’ils existaient jusqu’à ce que le vaisseau spatial Voyager passe devant Jupiter en 1979, regarde en arrière et voit les anneaux se profiler contre le soleil.

L’ombre d’Europe apparaît juste à gauche de la célèbre Grande Tache Rouge de Jupiter, un anticyclone assez grand pour avaler la Terre. La tempête est blanche sur cette image, en raison de la façon dont les scientifiques ont traité les données infrarouges renvoyées par le télescope.

“Je ne pouvais pas croire que nous voyions tout si clairement et à quel point ils étaient brillants”, a déclaré Stefanie Milam, scientifique planétaire de l’équipe JWST de la NASA, dans un article de blog révélant les images. “C’est vraiment excitant de penser à la capacité et à l’opportunité que nous avons d’observer ce genre d’objets dans notre système solaire.”

JWST a capturé les nouvelles images à l’aide de son filtre de caméra infrarouge proche (NIRCam). Les images qui montrent clairement les bandes de l’atmosphère de Jupiter ont été capturées à l’aide d’un filtre pour les courtes longueurs d’onde de la lumière. D’autres, comme l’image ci-dessus montrant Jupiter comme une boule de lumière blanche brillante, sont passées à travers un filtre pour les longues longueurs d’onde.

Pour s’assurer que le télescope peut trouver et suivre les étoiles à l’arrière-plan d’objets brillants comme Jupiter, la NASA a focalisé le télescope sur une étoile lointaine au passage de Jupiter. Cela a abouti à l’animation ci-dessous de Jupiter et d’Europe en train de passer.

« Combiné avec le images en champ profond publiées l’autre jour, ces images de Jupiter démontrent la pleine compréhension de ce que Webb peut observer, des galaxies observables les plus faibles et les plus éloignées aux planètes dans notre propre arrière-cour cosmique que vous pouvez voir à l’œil nu depuis votre arrière-cour réelle “, Bryan Holler , un scientifique du Space Telescope Science Institute de Baltimore, qui a aidé à planifier ces observations, a déclaré dans un déclaration.

Ce n’est que le début de JWST jetant son regard sur notre système solaire. La NASA prévoit que le télescope étudiera toutes les planètes extérieures – de Mars vers l’extérieur – ainsi que bon nombre de leurs lunes. Cela inclut Europe. Dans les années à venir, JWST pourrait être en mesure d’analyser la lumière des panaches d’eau jaillissant de l’océan souterrain d’Europe, à travers sa croûte de glace et dans l’espace. Ces données pourraient renseigner les scientifiques sur la composition de cet océan.

“Je pense que c’est juste l’une des choses les plus cool que nous pourrons faire avec ce télescope dans le système solaire”, a déclaré Milam.