Le télescope spatial James Webb de la NASA a capturé une vue latérale d’une galaxie qui a “photobombé” une nébuleuse planétaire

La nébuleuse de l’anneau sud prise par Nircam de JWST (à gauche) et par MIRI (à droite). Paola Rosa-Aquino/NASA, ESA, CSA et STScI

La NASA a publié mardi deux images, que le Télescope spatial James Webb capturé de la nébuleuse de l’anneau sud, un énorme nuage de poussière et de gaz à 2 000 années-lumière de la Terre.

Le regard infrarouge de Webb, qui l’aide à voir à travers la poussière cosmique de la nébuleuse, a également révélé quelque chose qui n’avait jamais été vu auparavant : une vue latérale d’une galaxie lointaine qui se cache à l’arrière-plan de la photo.

La traînée bleuâtre dans cette image en gros plan de la nébuleuse de l’anneau sud est une galaxie en bordure. Paola Rosa-Aquino/NASA, ESA, CSA et STScI

“J’ai fait un pari qui disait” Cela fait partie de la nébuleuse “”, a déclaré Karl Gordon, un astronome de la NASA, lors de la révélation de l’image. “J’ai perdu le pari, car nous avons ensuite examiné plus attentivement les images Nircam et MIRI, et il s’agit très clairement d’une galaxie frontale.” Parce que Webb regarde le bord de la galaxie, il apparaît comme une longue ligne mince bleuâtre dans le coin supérieur gauche de l’image. Vu sous cet angle, les astronomes peuvent étudier la répartition des étoiles dans une galaxie.

Les scientifiques de Webb n’ont pas encore fourni d’informations supplémentaires sur la galaxie qui a photobombé la nébuleuse de l’anneau sud. “Wow. Wow. Ceci. Cette image proche infrarouge est – wow”, a déclaré Alex Lockwood, scientifique du projet, en partageant les deux nouvelles images de la nébuleuse. mardi.

La nébuleuse de l’anneau sud, capturée par Webb dans l’infrarouge moyen, engendrée par les restes d’une étoile mourante. NASA, ESA, ASC, STScI

Souvent décrit comme le successeur du Le télescope spatial Hubble, Webb a été lancé le 25 décembre 2021, après plus de deux décennies de développement. Depuis lors, le télescope de 10 milliards de dollars a parcouru plus de 1 million de kilomètres de la Terre et est maintenant stationné sur une orbite gravitationnellement stable, collectant la lumière infrarouge. En recueillant la lumière infrarouge, qui est invisible à l’œil humain, Webb est capable de couper à travers la poussière cosmique et de voir loin dans le passé, jusqu’aux 400 premiers millions d’années après le Big Bang.

Afin de mettre en valeur les capacités du télescope et de montrer que le télescope est enfin opérationnel, la NASA a lancé son premier lot d’images en couleur. Le puissant télescope a capturé deux vues distinctes de la nébuleuse de l’anneau sud, à la fois dans l’infrarouge moyen et dans le proche infrarouge.

La nébuleuse de l’anneau sud, ou “Eight-Burst”, est une coquille vive de gaz et de poussière expulsée dans l’espace par une étoile mourante.

“Alors que l’étoile est en train de mourir, dans ses dernières affres, elle commence à trembler. Elle pulse. Et à la fin, pouf, elle sort”, a déclaré aux journalistes Klaus Pontoppidan, scientifique du projet JWST au Goddard Space Flight Center de la NASA. après avoir dévoilé les images. “Donc, vous voyez ce que l’étoile a fait juste avant de créer cette nébuleuse planétaire. Je trouve cela fascinant parce que c’est comme des couches géologiques, et vous pouvez voir l’histoire de ses derniers instants.”

La nouvelle imagerie montre non seulement cette étoile mourante plus en détail, mais a également révélé une deuxième étoile, liée gravitationnellement à elle, qui était auparavant à l’abri des regards. Les astronomes ont déclaré qu’étudier en détail les étoiles autrefois cachées les aidera à comprendre comment elles façonnent le nuage de gaz et de poussière.

Au cours du week-end, l’équipe du JWST a entamé sa première année d’opérations scientifiques normales. “Aujourd’hui, la mission Webb est ouverte aux affaires scientifiques”, a déclaré Michelle Thaller, directrice adjointe de la communication scientifique au Goddard Space Flight Center de la NASA, ajoutant : “Et le meilleur reste à venir.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.

Rendez-vous sur la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.