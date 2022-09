Le télescope spatial James Webb capture une vue époustouflante de la nébuleuse de la Tarentule

Un autre jour, une autre vue époustouflante du cosmos depuis le télescope spatial James Webb. La dernière entrée dans la série d’images à couper le souffle de Webb montre comment l’observatoire de nouvelle génération est capable de révéler des images exquises détails de la nébuleuse de la tarentuleune région pittoresque de gaz, de poussière et de jeunes étoiles chaudes.

JWST voit l’univers en lumière infrarouge, lui permettant de scruter profondément les objets spatiaux. Les images de la nébuleuse de la tarentule en sont un excellent exemple. “Une gamme d’instruments infrarouges haute résolution de Webb, travaillant ensemble, révèle les étoiles, la structure et la composition de la nébuleuse avec un niveau de détail qui n’était pas possible auparavant”, La NASA a dit dans un communiqué mardi.

Le nom officiel de la nébuleuse est 30 Doradus, mais ses “pattes” grêles de filaments de poussière et de gaz (notamment vu dans cette vue Hubble) lui a valu le surnom d’araignée. La nébuleuse – située à 161 000 années-lumière dans la galaxie du Grand Nuage de Magellan – est une fiesta de formation d’étoiles, abritant des milliers d’étoiles montantes qui sont parmi les plus chaudes et les plus massives que nous ayons jamais vues.

NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team



La caméra proche infrarouge de Webb (NIRCam) voit la nébuleuse comme “la maison d’une tarentule fouisseuse, tapissée de sa soie”. Regardez au centre de l’image NIRCam pour voir des étoiles bleues scintiller dans une cavité qu’elles ont créée à partir de leur propre rayonnement. “Seules les zones environnantes les plus denses de la nébuleuse résistent à l’érosion par les puissants vents stellaires de ces étoiles, formant des piliers qui semblent pointer vers l’amas”, a déclaré la NASA. Ces piliers sont parsemés de protoétoiles à un stade précoce de formation.

Le spectrographe dans le proche infrarouge (NIRSpec) du télescope s’est rapproché de l’une des étoiles de la nébuleuse. Ce fut une révélation parce que les chercheurs soupçonnaient à l’origine que l’étoile était un peu plus âgée et qu’elle nettoyait une bulle autour d’elle comme l’avaient fait ces étoiles centrales. “Cependant, NIRSpec a montré que l’étoile commençait à peine à émerger de son pilier et maintenait toujours un nuage de poussière isolant autour d’elle”, a déclaré la NASA.

L’instrument infrarouge moyen de l’observatoire (MIRI) voit dans des longueurs d’onde infrarouges plus longues, ce qui apporte une perspective différente à la fête des étoiles. L’image MIRI zoome sur l’amas central d’étoiles de la nébuleuse. “Les étoiles chaudes s’estompent et le gaz et la poussière plus froids brillent”, a déclaré la NASA. “Dans les nuages ​​​​de la pépinière stellaire, des points de lumière indiquent des protoétoiles incrustées, qui gagnent encore en masse.”

NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team



Les astronomes ont été pompés pour les observations de Webb sur la nébuleuse de la tarentule pour ce qu’elles révéleront sur la formation des étoiles et pour la façon dont les activités de la nébuleuse se compareront aux futures observations de Webb des galaxies de l’univers primitif.

Webb – un projet conjoint de la NASA, de l’Agence spatiale européenne et de l’Agence spatiale canadienne – a fourni des vues magnifiques du cosmos et nouvelles découvertes scientifiques depuis son entrée en service au début de cette année. “Webb a déjà commencé à révéler un univers jamais vu auparavant”, a déclaré la NASA, “et ne fait que commencer à réécrire l’histoire de la création stellaire.”