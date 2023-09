Le télescope spatial James Webb capture une galaxie tourbillonnante lointaine avec des détails époustouflants dans une nouvelle image | Actualités scientifiques et technologiques

Une nouvelle image époustouflante de la lointaine galaxie du tourbillon a été publiée via le télescope spatial James Webb de la NASA.

Des images de M51, pour lui donner son propre nom, sont partagées par les astronomes et les photographes depuis des décennies, mais jamais avec autant de détails.

La galaxie se trouve à environ 27 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation de Canes Venatici et peut parfois être vue dans le ciel nocturne de notre planète.

Il tire son surnom de galaxie tourbillonnante grâce aux spirales en forme de bras rouge foncé et orange autour du bord de son noyau blanc brillant, ressemblant à de l’eau entourant un drain.

Dans la nouvelle image de l’Agence spatiale européenne, les parties rouges les plus foncées montrent les régions chaudes et les plus poussiéreuses de la galaxie ; où des molécules complexes se forment sur de minuscules particules de poussière, émettant de la lumière.

Les morceaux orange et jaune sont les endroits où le gaz a été transformé en ions, ou particules chargées, par les étoiles nouvellement formées.

L’image est en fait une combinaison de deux images distinctes, l’une capturée par la caméra principale dans le proche infrarouge du télescope et l’autre par son instrument dans l’infrarouge moyen, qui offrent différentes perspectives sur leur sujet en décodant les signaux lumineux infrarouges.

Nous ne pouvons pas voir la lumière infrarouge avec nos propres yeux, ces capteurs permettent donc de diffuser des images colorisées de galaxies et d’étoiles lointaines.

Le télescope, lancé le jour de Noël 2021, a déjà été utilisé pour capturer des images de des étoiles naissent, étoiles mourantet Les anneaux hypnotiques de Neptune.

On pense que la quantité de choses qui se produisent dans M51 est en partie due à sa proximité avec sa galaxie naine voisine NGC 5195.

On pense que son influence gravitationnelle est responsable de la nature des bras en spirale proéminents de M51.

L’Agence spatiale européenne a déclaré qu’elle espérait que les observations du télescope pourraient aider à faire la lumière sur la manière dont l’énergie déversée par les étoiles dans leur environnement contribue à la formation de nouvelles étoiles.

Ces soi-disant pépinières stellaires existent dans les galaxies de tout l’univers, et pas seulement dans notre propre Voie lactée.

Cela fait partie d’un projet appelé Feedback in Emerging extrAgalactic Star clusTers, ou FEAST.