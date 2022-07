Le télescope spatial James Webb capture une falaise cosmique, des galaxies dansantes

La NASA a dévoilé mardi un nouveau lot d’images de son nouveau puissant télescope spatial, y compris un cliché bleu et orange mousseux d’une étoile mourante.

La première image du télescope spatial James Webb (JWST) de 10 milliards de dollars américains a été publiée lundi à la Maison Blanche – un fouillis de galaxies lointaines qui se sont enfoncées plus profondément dans le cosmos que l’humanité n’en a jamais vu.

Les quatre photos supplémentaires publiées mardi comprenaient davantage de photos de beauté cosmiques.

Lundi, le président américain Joe Biden a dévoilé la première image prise par le télescope spatial James Webb. (NASA)

À une exception près, les dernières images montraient des parties de l’univers vues par d’autres télescopes. Mais la puissance pure de Webb, son emplacement éloigné de la Terre et l’utilisation du spectre de la lumière infrarouge les ont montrés sous un jour nouveau.

“Chaque image est une nouvelle découverte et chacune donnera à l’humanité une vision de l’humanité que nous n’avons jamais vue auparavant”, a déclaré mardi l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, en s’extasiant sur des images montrant “la formation d’étoiles, dévorant des trous noirs”.

L’utilisation par Webb du spectre de la lumière infrarouge permet au télescope de voir à travers la poussière cosmique et de “voir la lumière de la lumière lointaine des coins de l’univers”, a-t-il déclaré.

“Nous avons vraiment changé la compréhension de notre univers”, a déclaré le directeur général de l’Agence spatiale européenne, Josef Aschbacher.

Les agences spatiales européenne et canadienne se sont jointes à la NASA pour construire le puissant télescope.

Publié mardi étaient des images de:

La nébuleuse de l’anneau sud, parfois appelée “huit éclats”. À environ 2 500 années-lumière, il montre un nuage de gaz en expansion entourant une étoile mourante.

Carina Nebula, l’une des pépinières stellaires lumineuses dans le ciel, à environ 7 600 années-lumière.

Cinq galaxies dans une danse cosmique, à 290 millions d’années-lumière. Le Quintette de Stephan a été vu pour la première fois il y a 225 ans dans la constellation de Pégase.

Une planète géante bleuâtre appelée WASP-96b. Il a à peu près la taille de Saturne et se trouve à 1 150 années-lumière. Une planète gazeuse, ce n’est pas un candidat à la vie ailleurs mais une cible clé pour les astronomes.

Les images ont été publiées une par une lors d’un événement au Goddard Space Center de la NASA qui comprenait des pom-pom girls avec des pompons de la couleur des miroirs dorés du télescope.

Une énorme mosaïque du Quintette de Stephan est la plus grande image à ce jour du télescope spatial James Webb, couvrant environ un cinquième du diamètre de la lune. Il contient plus de 150 millions de pixels et est construit à partir de près de 1 000 fichiers image distincts. Le groupement visuel de cinq galaxies a été capturé par la caméra proche infrarouge (NIRCam) et l’instrument infrarouge moyen (MIRI) de JWST. ( NASA, ESA, ASC, STScI)

Le télescope spatial le plus grand et le plus puissant du monde s’est envolé en décembre dernier de la Guyane française en Amérique du Sud. Il a atteint son point de vue à 1,6 million de kilomètres de la Terre en janvier.

Ensuite, le long processus a commencé pour aligner les miroirs, refroidir suffisamment les détecteurs infrarouges pour fonctionner et calibrer les instruments scientifiques, le tout protégé par un pare-soleil de la taille d’un court de tennis qui garde le télescope au frais.

Webb est considéré comme le successeur du très réussi mais vieillissant télescope spatial Hubble.