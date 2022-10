Le télescope spatial Hubble jette un coup d’œil dans un mystérieux “trou de serrure” dans l’espace

J’aime un bon mystère spatial. Une tache sombre en “trou de serrure” au milieu de la nébuleuse NGC 1999 dans la constellation d’Orion s’est avérée être un casse-tête scientifique. Le télescope spatial Hubble a capturé une vue éthérée de la nébuleuse, un énorme nuage de poussière et de gaz créé par la formation d’une étoile.

La NASA a partagé le point de vue vendredi avec les commentaires de l’Agence spatiale européenne. Voici l’image complète :

ESA/Hubble et NASA, ESO, K. Noll



“Tout comme le brouillard qui s’enroule autour d’un réverbère, les nébuleuses à réflexion comme NGC 1999 brillent grâce à la lumière d’une source intégrée”, a déclaré poétiquement l’ESA. La source lumineuse de la nébuleuse est une petite étoile nommée V380 Orion. Il brille au centre de l’image juste à gauche du trou de serrure sombre.

L’image récemment publiée provient d’une révision d’anciennes données Hubble de 1999. À l’époque, les scientifiques pensaient que le trou noir était probablement un nuage de gaz et de poussière bloquant la lumière. Une étude plus approfondie avec des données d’autres télescopes a montré que le trou de la serrure est en fait une région vide, plus comme une fenêtre ouverte. “L’origine de cette faille inexpliquée au cœur de NGC 1999 reste inconnue”, a déclaré l’ESA.

Hubble est un projet conjoint de la NASA et de l’ESA avec plus de trois décennies d’observations spatiales à son actif. Ghostly NGC 1999 et son mystérieux cœur de ténèbres sont parfaits pour Halloween.