Le télescope spatial Hubble de la NASA capture une superbe photo d’un amas d’étoiles lié par la gravité

La NASA a partagé une superbe image d’un amas globulaire prise par son télescope spatial Hubble. Un amas globulaire est un groupe d’étoiles étroitement liées et maintenues ensemble par la gravité. De manière plutôt poétique, la NASA a écrit dans la légende : « La gravité est-elle la seule chose qui vous maintient ensemble ? Alors vous pourriez être un amas globulaire.⁣⁣ “L’amas globulaire sur la photo partagée sur Instagram est situé dans la constellation du Sagittaire, a expliqué la NASA.

Un tel amas globulaire peut contenir une multitude d’étoiles, y compris celles qui sont aussi vieilles que l’univers lui-même. Alors que le télescope spatial Hubble de la NASA a apporté un changement radical dans la façon dont ces amas d’étoiles ont été examinés, son télescope Webb utilisera désormais sa vision infrarouge pour examiner de plus près. Ces derniers étudieront en profondeur l’intérieur de ces étoiles, afin que les scientifiques puissent mieux comprendre ces reliques stellaires de l’histoire cosmique.

Les étoiles scintillantes sur la photo sont au nombre de milliers et sont de tailles et de températures variables.

“Omg maintenant je ne peux pas arrêter de regarder comme c’est beau❤️❤️❤️”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “J’ai sérieusement besoin d’un fond d’écran de cette photo 😭😍❤”, a écrit un autre.

La plupart des grandes découvertes faites par les astronomes peuvent être attribuées au télescope Hubble. Même après avoir été déployé pendant plus de 30 ans maintenant, le télescope ne s’est pas arrêté et continue d’étonner les gens. Récemment, il a ajouté une autre plume à son chapeau en capturant la plus grande image proche infrarouge jamais réalisée. L’image couvre une zone massive. Selon les chercheurs, cela peut aider à comprendre les régions de formation d’étoiles de l’univers et les galaxies extrêmement éloignées. Nommée 3D-DASH, l’image contient de nombreuses étoiles et plusieurs autres objets célestes. Dans une déclaration publiée par l’Université de Toronto, Lamiya Mowla, l’auteur principal de l’article, a déclaré que depuis le lancement du télescope spatial Hubble il y a plus de 30 ans, il a mené une “renaissance dans l’étude” de la façon dont les galaxies ont changé. dans les 10 derniers milliards d’années de l’univers. Elle a en outre ajouté que le programme 3D-DASH a prolongé l’héritage de Hubble dans l’imagerie à grande échelle.

Le programme 3D-DASH offre aux chercheurs un relevé complet dans le proche infrarouge de l’ensemble du champ COSMOS. Il s’agit de l’un des champs de données les plus riches pour les études extragalactiques au-delà de la Voie lactée. Le proche infrarouge est la longueur d’onde la plus longue et la plus rouge observée avec Hubble.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici