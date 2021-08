Le télescope spatial Hubble capture un bras de fer gravitationnel entre trois galaxies

Les humains se chamaillent tout le temps avec leurs frères et sœurs. Mais saviez-vous que les galaxies qui s’étendent sur des quintillions de kilomètres dans le vaste univers font aussi cela ? S’ils vous disent le contraire, ne les croyez pas car le télescope spatial Hubble a capturé trois galaxies engagées dans un bras de fer à trois. Alors que les querelles des humains peuvent avoir des raisons insignifiantes telles que des bonbons et des jouets, les galaxies se chamaillent pour une seule raison : la gravitation. Les galaxies qui ont suffisamment de gravité peuvent extraire de la poussière d’étoiles – planètes, étoiles, astéroïdes, tout – d’autres galaxies proches. Ou, ils peuvent au moins essayer jusqu’à ce qu’ils soient maîtrisés par l’attraction de leur galaxie sœur. Si leurs deux tractions sont assez fortes, ils n’hésitent même pas à entrer en collision.

Dans l’image capturée par Hubble, que la NASA a publiée sur son site Web le 30 juillet, trois galaxies peuvent être vues dans une querelle gravitationnelle. Alors que la galaxie de gauche peut être vue face au cadre, sa sœur au centre est horizontalement perpendiculaire au cadre de l’image et son disque apparaît sous la forme d’une courte ligne épaisse. La galaxie de droite est verticalement perpendiculaire par rapport au cadre de l’image et présente une longue traînée visible de poussière d’étoile brillante. Les trois frères et sœurs appartiennent à l’amas galactique Arp 195.

https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2021/hubble-spots-squabbling-galactic-siblings

Le système des galaxies appartient à un catalogue de galaxies particulières, connu sous le nom d’Atlas des galaxies particulières. Comme vous pouvez le deviner, la classification a été effectuée sur la base des structures particulières qu’ils créent au cours de leur interaction. Le catalogue a été initialement produit en 1966 par Halton Arp, un astronome du California Institute of Technology.

La liste des galaxies particulières comprend des galaxies en interaction – des galaxies qui se dérangent les unes les autres par la puissance de leur champ gravitationnel. On les appelle aussi galaxies en collision. La liste comprend également des galaxies naines, qui n’ont pas une masse suffisante et, par conséquent, manquent d’attraction gravitationnelle suffisante pour former une structure galactique stable et cohésive. Les autres membres sont des radiogalaxies qui produisent des jets radio — des faisceaux de matière ionisée à grande vitesse sont produits par les trous noirs supermassifs au centre de ces galaxies actives.

