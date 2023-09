Le télescope spatial Euclid connaît un démarrage hésitant

Le télescope spatial Euclid de l’Agence spatiale européenne lancé depuis la Terre le 1er juillet et se prépare depuis à commencer son enquête sur l’univers sombre. Mais la mise en service de l’instrument n’a pas été un simple arc-en-ciel, car les ingénieurs et les scientifiques du télescope ont travaillé pour résoudre plusieurs problèmes apparus au cours du processus.

Tu peux tout savoir sur la mission Euclide ici; en bref, le télescope étudiera l’univers sombre, c’est-à-dire les parties de notre cosmos constituées d’énergie noire et de matière noire, environ 95% de tout. Euclid est équipé d’une caméra à lumière visible (VIS), une caméra proche infrarouge, et spectromètre (NISP) pour faire ses observations. Son courant Les problèmes sont triples : les capteurs de guidage fin du télescope perdent parfois la trace des étoiles, la lumière parasite du soleil s’infiltre dans les premières images du télescope et, Les rayons X atteignent les détecteurs d’Euclide en raison de ces effets indésirables. lumière du soleilgâchant certaines images.

La situation est grave, mais elle n’est pas critique. Selon un Version de l’ESAles problèmes « ne menacent pas la mission d’Euclide mais pourraient avoir un impact sur la manière dont elle accomplit son travail ».

Le télescope les premières images de test ont été publiées le 1er août, un mois après son lancement depuis la Floride. À ce moment-là, Euclide avait atteint sa position dans l’espace, ses miroirs étaient dégivrés et ses instruments avaient vu leur première lumière. Les images étaient superbes. Mais selon le communiqué, le capteur de guidage fin d’Euclide, un système de capteurs optiques qui permet au télescope de se verrouiller sur les étoiles pour pointer avec précision une région du ciel à des fins d’imagerie.– ne s’est pas fixé systématiquement sur ces étoiles. L’équipe Euclid a téléchargé un correctif logiciel pour Euclid suite à des tests sur un simulateur de vaisseau spatial et une réplique d’Euclid au contrôle de mission.

« Je suis soulagé de dire que les premiers tests semblent bons », a déclaré Andreas Rudolph, directeur des opérations d’Euclid, dans le communiqué de l’ESA. « Nous trouvons beaucoup plus d’étoiles dans tous nos tests, et même s’il est trop tôt pour se réjouir et que davantage d’observations sont nécessaires, les signes sont très encourageants. »

La mise en service est une partie ordinaire du calendrier d’un télescope spatial, une période après le lancement du vaisseau spatial au cours de laquelle les divers instruments et systèmes de la mission sont configurés pour les observations scientifiques. Le processus de mise en service prend du temps ; le télescope spatial Webb a commencé à être mis en service en fin janvier 2022 et ses premières images scientifiques n’étaient pas sorti jusqu’en juillet 2022.

Mais la mise en service de Webb s’est relativement bien déroulée, même si l’un des miroirs du télescope était frappé par un micrométéoroïde—un petit peu de roche spatiale—en mai 2022.

« Seules les images scientifiques peuvent nous fournir la certitude absolue que le pointage d’Euclide fonctionne bien », a déclaré Giuseppe Racca, chef de projet d’Euclide, dans le même communiqué. « Cependant, toutes les preuves jusqu’à présent nous rendent très optimistes. Nous continuerons à croiser les doigts, mais le redémarrage de la phase de vérification des performances se rapproche chaque jour.

Euclide doit être protégé de la lumière vive du Soleil pour pouvoir scruter le cosmos lointain. Mais une partie de la lumière du soleil s’infiltre dans la ligne oculaire de l’instrument VIS en se reflétant sur un support de propulseur qui dépasse de l’ombre produite par le pare-soleil du vaisseau spatial. L’équipe d’Euclide pense que la lumière réfléchie apparaît dans certaines observations de test du VIS.

Pendant ce temps, les éruptions solaires produisant des rayons X sont préoccupantes. TL’équipe pense que ces rayons X pourraient atteindre les détecteurs d’Euclide à certaines heures.ngles, ruinant certaines données du télescope. Une analyse du télescope a révélé qu’en fonction de l’activité solaire (les éruptions solaires varient en fréquence et en intensité), Euclide pourrait perdre 3 % de ses données si le problème n’est pas résolu.

Le problème du capteur de guidage fin est actuellement en cours de traitement, mais le problème de la lumière nécessitera des approches différentes. Selon le communiqué, des observations répétées et le traitement des données pourraient réduire l’impact des rayons X sur les observations, et le relevé du télescope pourrait être reprogrammé pour atténuer la lumière du soleil.

L’entreprise d’Euclide est vaste, littéralement aussi vaste que le cosmos et ses secrets les plus sombres. Avec un peu de chance – et beaucoup d’attention – les problèmes découverts lors de la mise en service pourront être atténués et le télescope pourra commencer son étude de l’univers.

