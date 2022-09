Le télescope solaire le plus puissant au monde capture un gros plan de la chromosphère du soleil

On dit qu’une image vaut mille mots, mais cette image vaut toute une saga. Les chercheurs ont maintenant entre les mains la toute première image détaillée de la chromosphère du Soleil. Le crédit revient au télescope solaire Daniel K. Inouye (DKIST), le télescope solaire le plus puissant au monde.

L’image récemment publiée a englobé une zone de 82 000 kilomètres de large de la couche juste au-dessus de l’atmosphère du Soleil. Capturer la chromosphère est un exploit en soi car, comme l’atmosphère du Soleil, également appelée couronne, la chromosphère est également difficile à voir. En effet, la lumière de la photosphère du Soleil surpasse généralement la lumière émanant de la chromosphère.

Une délégation de @NSF & @AURADC des dirigeants, des dignitaires du Congrès et des membres des communautés scientifiques et autochtones d’Hawaï ont récemment commémoré l’inauguration du #InouyeSolarTelescope – dont la sortie de deux nouvelles images de notre Soleil ! https://t.co/dsTzFWZnkp — Observatoire NatlSolar (@NatSolarObs) 7 septembre 2022

L’image capturée par le DKIST aidera les chercheurs à mieux comprendre les différents aspects de l’étoile au centre de notre système solaire qui affectent également la planète Terre. Il se présentera comme une percée étonnante dans le domaine de la physique solaire.

Parlant des perspectives qu’apporte l’image DKIST, le directeur de la National Science Foundation, Sethuraman Panchanathan, a déclaré dans un communiqué : « Le télescope solaire Inouye de la NSF est le télescope solaire le plus puissant au monde qui changera à jamais la façon dont nous explorons et comprenons notre soleil. Ses connaissances transformeront la façon dont notre nation et la planète prédisent et se préparent à des événements tels que les tempêtes solaires.

L’image est le résultat des efforts de l’Association des universités pour la recherche en astronomie (AURA), qui, sous l’égide de la NSF, a utilisé le DKIST pour capturer la première image de la chromosphère du Soleil. “Avec le plus grand télescope solaire au monde actuellement en exploitation scientifique, nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui rendent possible cette installation remarquable”, a déclaré le président de l’AURA, Matt Mountain.

L’image étant désormais examinée de près, les chercheurs se concentreront principalement sur la météo spatiale, les éruptions solaires et les éjections de masse coronale qui affectent considérablement divers éléments sur Terre. L’image est apparue à un moment opportun lorsque le cycle solaire de onze ans du Soleil prend de l’ampleur et est en hausse.

