Le télescope James Webb repère d’éventuelles « étoiles noires »

Le télescope spatial James Webb a peut-être repéré des « étoiles noires » théoriques brillantes dans un passé lointain, selon une nouvelle étude.

Les astrophysiciens à l’origine de l’étude affirment que les étoiles noires seraient alimentées par la collision de matière noire, une forme mystérieuse et hypothétique de matière qui représenterait environ 25% de l’univers.

« Découvrir un nouveau type d’étoile est assez intéressant en soi, mais découvrir que c’est la matière noire qui alimente cela, ce serait énorme », a déclaré Katherine Freese, co-auteur de l’étude et professeur de physique à l’Université du Texas, dans un communiqué de presse. « Et croyez-le ou non, une étoile noire a assez de lumière pour rivaliser avec toute une galaxie d’étoiles. »

Les étoiles sombres pourraient également être beaucoup plus grandes que des étoiles comme notre soleil, qui sont alimentées lorsque les atomes fusionnent dans un processus connu sous le nom de fusion. Alors que la matière noire et les étoiles noires restent hypothétiques, Freese dit que leur existence aiderait à résoudre les divergences entre les théories de la formation des galaxies et les observations récentes du télescope James Webb.

« Lorsque nous examinons les données de James Webb, il existe deux possibilités concurrentes pour ces objets », a déclaré Freese. « L’une est qu’il s’agit de galaxies contenant des millions d’étoiles ordinaires de population III. L’autre est qu’il s’agit d’étoiles noires. »

Les trois étoiles noires proposées sont nommées JADES-GS-z13-0, JADES-GS-z12-0 et JADES-GS-z11-0. Ils ont été repérés pour la première fois en décembre 2022 et ont été observés à des moments allant de 320 à 400 millions d’années après le Big Bang, ce qui en fait l’un des premiers objets jamais vus.

L’équipe veut continuer à étudier les trois objets avec le télescope James Webb. Lancé en 2021, le télescope spatial a fourni des aperçus sans précédent de planètes, d’étoiles, de galaxies et d’autres phénomènes célestes.

Freese et ses collègues ont proposé pour la première fois l’existence d’étoiles noires en 2008. Leur dernière étude a été publiée la semaine dernière dans la revue à comité de lecture Actes de la National Academy of Sciences.

« Nous avions prédit en 2012 que des étoiles noires supermassives pourraient être observées avec (le télescope spatial James Webb) », a déclaré le co-auteur et Cosmin Ilie de l’Université Colgate de l’État de New York. « Je suis convaincu que nous en identifierons bientôt beaucoup d’autres. »