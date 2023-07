Le télescope James Webb marque 1 an d’observation dans les coins les plus reculés de l’univers

Les astronomes et les fans de ses superbes images de l’espace lointain célèbrent cette semaine la première année de fonctionnement du télescope spatial James Webb.

Il y a un an mercredi, la première image était dévoilée solennellement à la Maison Blanche par le président américain Joe Biden et l’administrateur de la NASA Bill Nelson.

Le télescope américain de 10 milliards de dollars est le successeur du télescope spatial Hubble vieillissant, qui a été lancé en orbite en 1990. Les télescopes Hubble et Webb utilisent une série de miroirs incurvés au lieu de lentilles pour refléter la lumière qui est collectée par de puissants capteurs et instruments pour produisent leurs images hypnotiques.

Selon l’Agence spatiale nord-américaine (NASA), le JWST a un miroir primaire beaucoup plus grand que le Hubble, ce qui lui permet finalement d’absorber plus de lumière de plus loin.

« En un an seulement, le télescope spatial James Webb a transformé la vision de l’humanité sur le cosmos, scrutant les nuages ​​​​de poussière et voyant la lumière des coins lointains de l’univers pour la toute première fois. » Nelson a déclaré dans un communiqué accompagnant la dernière image du télescope.

L’image du complexe nuageux de Rho Ophiuchi, la région de formation d’étoiles la plus proche de la Terre à quelque 390 années-lumière, illustre la puissance du télescope.

Voici quelques-uns des faits saillants des versions du JWST au cours de sa première année.

(NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO production team/Handout via Reuters)

La première image en couleur du télescope Webb, un appareil révolutionnaire conçu pour regarder à travers le cosmos jusqu’à l’aube de l’univers, montre l’amas de galaxies SMACS 0723, connu sous le nom de Webb’s First Deep Field, dans un composite composé d’images à différentes longueurs d’onde prises avec une caméra proche infrarouge et publiées le 11 juillet 2022.

(Handout/NASA, ESA, CSA, STScI, équipe de production Webb ERO/Reuters)

Les falaises cosmiques de la nébuleuse de la Carène sont vues sur une image divisée horizontalement par une ligne ondulée entre un nuage formant une nébuleuse le long de la partie inférieure et une partie supérieure relativement claire, avec des données du télescope Webb, publié le 12 juillet 2022.

(Handout/NASA, ESA, CSA, STScI, équipe de production Webb ERO/Reuters)

Vue de M74, également connue sous le nom de Phantom Galaxy, dans une image publiée le 29 août 2022. La vision nette de Webb révèle de délicats filaments de gaz et de poussière dans les bras en spirale qui s’enroulent vers l’extérieur depuis le centre de cette image.

(L. Armus/ESA, Webb, NASA et ASC)

Deux galaxies fusionnantes s’ébattent sur cette image capturée le 30 novembre 2022. Cette paire de galaxies, connue des astronomes sous le nom de II ZW 96, se trouve à environ 500 millions d’années-lumière de la Terre et se trouve dans la constellation Delphinus, près de l’équateur céleste.

(L. Armus/ESA, Webb, NASA et ASC)

Un nuage multicolore en forme de sablier sur fond noir et étoilé de l’espace dans cette image réalisée le 16 novembre 2022. Ce nuage de poussière et de gaz est éclairé par la lumière d’une protoétoile, une étoile dans les premiers stades de formation.

(NASA, ESA, ASC, STScI)

Une combinaison d’images des piliers emblématiques de la création provenant de deux caméras à bord du télescope Webb qui encadrent l’univers dans sa splendeur infrarouge. L’image proche infrarouge de Webb a été fusionnée avec son image infrarouge moyen, mettant le feu à cette région de formation d’étoiles avec de nouveaux détails le 30 novembre 2022.

(Joseph DePasquale, Alyssa Pagan, Anton M. Koekemoer/STScI)

Sur cette image du 6 septembre 2022, des milliers de jeunes étoiles inédites sont représentées dans la nébuleuse de la Tarentule. Le télescope a révélé des détails sur la structure et la composition de la nébuleuse, ainsi que des dizaines de galaxies d’arrière-plan.

(équipe de production NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO)

Cette image du 22 août 2022 de la planète Jupiter provient de la caméra proche infrarouge (NIRCam), qui dispose de trois filtres infrarouges spécialisés qui présentent les détails de la planète. Étant donné que la lumière infrarouge est invisible à l’œil humain, la lumière a été cartographiée sur le spectre visible.

(NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team ; traitement d’image par Ricardo Hueso (UPV/EHU) et Judy Schmidt)

JWST s’est tourné vers Saturne en juin 2023 pour mener une recherche approfondie de nouvelles structures d’anneaux et de lunes faibles. Saturne elle-même apparaît extrêmement sombre aux longueurs d’onde infrarouges détectées par la caméra proche infrarouge de JWST, car le gaz méthane absorbe presque toute la lumière du soleil tombant sur l’atmosphère. Plusieurs expositions très profondes de Saturne prises avec cette image ont été conçues pour tester la capacité de JWST à détecter les lunes faibles autour de la planète et ses anneaux brillants.