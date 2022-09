Le télescope James Webb de la NASA capture une image magique de la nébuleuse de la tarentule près de la voie lactée

Le télescope James Webb a récemment capturé un grand rassemblement de jeunes étoiles et de poussière cosmique qui est populaire parmi les astronomes sous le nom de nébuleuse de la Tarentule. Située à 1 61 000 années-lumière, la nébuleuse est considérée comme la région de formation d’étoiles la plus grande et la plus brillante du groupe de galaxies proches de notre Voie lactée.

Les images qui ont fait surface sont le résultat des trois instruments infrarouges haute résolution du télescope James Webb – la caméra proche infrarouge (NIRCam), le spectrographe proche infrarouge (NIRSpec) et l’instrument infrarouge moyen (MIRI).

La nébuleuse de la tarentule présente un intérêt substantiel pour les astronomes puisque la composition chimique de la nébuleuse imite la composition du “midi cosmique” de l’univers, une région de formation d’étoiles gigantesques lorsque le cosmos n’avait que quelques milliards d’années. A cette époque, la formation d’étoiles était à son apogée. Avec le taux de nouvelles formations d’étoiles que Tarantula favorise, les astronomes ont un aperçu de ce à quoi ressemblait l’univers pendant sa période de midi.

La NASA a partagé l’image de la nébuleuse sur Instagram. Dans la légende, l’agence spatiale a écrit : “Prenez un moment pour découvrir les milliers de jeunes étoiles jamais vues auparavant dans la nébuleuse de la Tarentule. Le télescope James Webb révèle des détails sur la structure et la composition de la nébuleuse, ainsi que des dizaines de galaxies d’arrière-plan.

Jetez un oeil à l’image ici:

Avec NIRCam, les chercheurs ont pu voir la cavité de la nébuleuse qui est boursouflée par le rayonnement émanant d’un amas de jeunes étoiles massives. Dans l’image, ces radiations sont visibles sous forme de spécifications bleu pâle. Le NIRSpec du télescope James Webb a capturé une formation d’étoiles en action où elle s’est maintenue isolée avec un nuage de poussière autour. Le MIRI a détecté la longueur d’onde infrarouge plus longue d’où émanaient les étoiles chaudes fanées.

Le télescope, le plus puissant jamais réalisé dans l’histoire de l’humanité, a non seulement capturé la nébuleuse mais aussi les myriades de galaxies visibles en arrière-plan. Le télescope James Webb aidera les astronomes à déchiffrer les questions sur le cosmos qui restent encore sans réponse, y compris celles associées à la formation des étoiles.

