Le télescope James Webb capture la première image d’une exoplanète en dehors du système solaire

Le télescope spatial James Webb, le télescope le plus puissant fabriqué par l’humanité, a réussi à capturer la première image d’une planète en dehors du système solaire. Selon le centre de recherche spatiale, les images ne sont pas la première image directe d’une exoplanète prise depuis l’espace, mais HIP 65426 b montre la voie à suivre pour l’exploration exoplanétaire de Webb. Les images ont été partagées par la NASA sur ses plateformes de médias sociaux. Ces images montrent l’exoplanète dans différentes bandes de lumière infrarouge, vues par la caméra infrarouge proche (NIRCam) et l’instrument infrarouge moyen (MIRI) de Webb.

La NASA a également expliqué que chaque photo est différente en raison de la manière dont différents instruments capturent la lumière.

“Un ensemble de masques dans chaque instrument, appelé coronographe, bloque la lumière de l’étoile hôte afin que la planète puisse être vue”, a-t-il ajouté. La petite étoile blanche marquée dans chaque image est l’emplacement de l’étoile hôte de l’exoplanète, qui a été soustraite à l’aide des coronographes et du traitement d’image.

Dans la première image, la NASA a déclaré que c’est la vue NIRCam de Webb qui montre un point violet avec des barres violettes à 11 et 5 heures. Ces points sont des artefacts de télescope et ne sont pas physiquement présents. La planète et les artefacts ont été colorés en violet. Sur la deuxième photo, une vue NIRCam similaire colorée en bleu et avec des barres d’artefacts. La troisième image est la vue MIRI qui est colorée en orange et sans barres. En glissant vers la quatrième image, la vue MIRI a un point rouge qui marque l’exoplanète. L’expert de la cinquième image lit : “Cette image de la géante gazeuse HIP 65426 b fait allusion aux possibilités futures de Webb pour étudier les mondes lointains.”

Selon la NASA, l’exoplanète est une géante gazeuse, ce qui signifie qu’elle n’a pas de surface rocheuse et ne pourrait pas être habitable. “C’est environ six à 12 fois la masse de Jupiter, et aussi jeune que les planètes – environ 15 à 20 millions d’années, par rapport à notre Terre de 4,5 milliards d’années”, a-t-il ajouté.

Prendre des images directes d’exoplanètes est un défi car les étoiles sont beaucoup plus brillantes que les planètes. La planète HIP 65426 b est plus de 10 000 fois plus faible que son étoile hôte dans le proche infrarouge, et quelques milliers de fois plus faible dans le moyen infrarouge. Dans son message, la NASA a également ajouté une note indiquant : “Ce message met en évidence des images de la science Webb en cours, qui n’ont pas encore été soumises au processus d’examen par les pairs.⁣”

