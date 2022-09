Le télescope James Webb capture des amas d’étoiles vieux de 4 milliards d’années

Dans une galaxie distante de neuf milliards d’années-lumière brille une forme d’amas d’étoiles qui, espèrent ces chercheurs canadiens, apportera de nouveaux détails sur les premières découvertes de l’univers.

Une équipe de chercheurs de l’équipe canadienne CANUCS (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph Unbiased Cluster Survey) a trouvé des preuves des plus anciens amas globulaires distants. Ces amas ont été repérés dans la “Sparkler Galaxy”, notamment capturée par la première image en champ profond du télescope spatial James Webb en juillet.

Lamiya Mowla et Kartheik Iyer, co-auteurs principaux et boursiers au Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics de l’Université de Toronto, ont publié leurs découvertes jeudi dans Astrophysical Journal Letters.

Leur équipe a observé la galaxie telle qu’elle était il y a neuf milliards d’années, alors que l’univers n’avait que quatre milliards et demi d’années. Sur les 12 amas globulaires analysés, cinq d’entre eux sont eux-mêmes estimés à environ quatre milliards d’années.

« Cela signifie donc que ces étoiles se sont formées très tôt dans l’univers, juste après le big bang, là où les premières étoiles sont nées ; c’est l’époque où les amas d’étoiles sont nés », a déclaré Mowla à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique jeudi.

Les chercheurs ont pu observer les objets grâce à l’utilisation de la caméra proche infrarouge (NIR) du télescope James Webb, ainsi que des données d’archives du télescope spatial Hubble. Cependant, c’est l’instrument NIRISS (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph) de fabrication canadienne sur le télescope Webb qui a pu déterminer l’âge de ces amas.

Iyer dit alors que le télescope Webb était destiné à trouver les premières données de l’univers, leur équipe était toujours surprise de trouver ces amas, en particulier ceux qui ont des milliards d’années.

“Des objets comme le Sparkler étaient un ‘inconnu inconnu’ – nous ne savions pas que nous ne les connaissions pas – donc le trouver était vraiment excitant”, a déclaré Iyer à CTVNews.ca jeudi.

Alors qu’ils poursuivent leurs recherches, tous deux disent qu’ils sont impatients de découvrir ce qu’ils peuvent apprendre d’autre sur ces amas globulaires et peut-être sur des objets similaires “inconnus inconnus” qu’ils ne connaissaient pas. Iyer dit que grâce à une enquête plus approfondie avec le NIR, ils espèrent déterminer la taille de ces amas, comment ils se forment et encore plus de détails sur la galaxie Sparkler elle-même.

Iyer dit que leurs recherches témoignent des données incroyables qui ont été trouvées depuis le lancement du télescope James Webb il y a moins d’un an et qu’il a dit que son prédécesseur, le télescope spatial Hubble, avait mis des années à capturer.

“Cela nous montre le bord supérieur de l’univers qui, jusqu’à présent, était composé de toutes ces petites taches floues, qui ont en réalité beaucoup plus de structure que prévu”, a-t-il déclaré. “Nous voyons ces très jolies spirales, ces galaxies qui fusionnent, tout cela comme des objets étranges avec les données Webb que Hubble n’avait pas assez de résolution pour voir, donc c’est vraiment cool.”