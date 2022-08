Le télescope James Webb capture de superbes images de la galaxie chaotique de la roue de charrette

Le télescope le plus puissant jamais conçu a renvoyé des images d’une merveille cosmique se produisant à environ 500 millions d’années-lumière de nous. Le télescope spatial James Webb, qui a dévoilé sa toute première série d’images le mois dernier, a livré une autre image de l’espace lointain. Regarder à travers le télescope a donné des détails sur la formation d’étoiles et la poussière de galaxie de la galaxie Cartwheel. Située dans la constellation du Sculpteur, la galaxie Cartwheel est un spectacle rare car elle arbore deux anneaux. Le premier, un anneau plus petit extrêmement brillant et le second, un anneau plus grand, qui entoure le premier.

L’anneau intérieur contient une “énorme quantité de poussière chaude et abrite des amas de jeunes étoiles, tandis que l’anneau extérieur contient des supernovas et favorise la formation d’étoiles. L’anneau extérieur, selon la déclaration de la NASA, est en expansion et s’est, à ce jour, étendu pendant environ 440 millions d’années.

L’image est le résultat de la caméra proche infrarouge (NIRCam), qui est l’imageur principal et de l’instrument infrarouge moyen (MIRI). Le NIRCam aide le télescope spatial James Webb à voir les longueurs d’onde cruciales de la lumière. Cela permet au télescope de voir encore plus d’étoiles que ce qui peut être observé en lumière visible.

Le MIRI étudie la poussière plus fine qui habite la galaxie et révèle que la galaxie Cartwheel est riche en hydrocarbures et autres composés comme la poussière de silicate, un peu comme la poussière sur Terre.

La NASA a partagé l’image sur Twitter et dans la légende, a écrit: “Webb offre de manière unique non seulement un instantané de l’état actuel de la galaxie, mais également un aperçu du passé et du futur.” Regarde:

Time to reinvent the wheel. Here’s the Cartwheel Galaxy in a whole new light — as a composite image from 2 instruments on the Webb telescope. Webb uniquely offers not just a snapshot of the galaxy’s current state, but also a peek into its past & future: https://t.co/QdXPwAwwac pic.twitter.com/SJD3wTxwRP — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 2, 2022

Le télescope James Webb révèle la galaxie Cartwheel, aux côtés de deux galaxies plus petites en toile de fond. La forme de la galaxie – caractérisée par un anneau encerclant un autre – est le résultat d’une collision frontale intense entre deux galaxies de tailles différentes. Cette collision a affecté la forme et la structure de la galaxie Cartwheel. Le télescope spatial James Webb souligne clairement que la galaxie est dans une phase transitoire et continuera de se transformer.

