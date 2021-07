Le télescope Hubble revient en activité presque un mois après un problème informatique de charge utile

La NASA a remis les instruments scientifiques du télescope spatial Hubble à leur état opérationnel, près d’un mois après avoir suspendu leurs travaux en raison de problèmes avec son ordinateur de charge utile. Hubble, qui a observé l’univers au cours des trois dernières décennies, a rencontré des problèmes avec son ordinateur de charge utile le 13 juin. Lorsque l’ordinateur s’est arrêté, les instruments ont été conservés dans une configuration sûre et la collecte de données scientifiques a été suspendue.

Depuis lors, l’équipe Hubble enquête sur la cause du problème de l’ordinateur de la charge utile. L’équipe a identifié que le problème réside dans l’unité de contrôle de l’alimentation (PCU) qui assure une alimentation en tension constante au matériel de l’ordinateur de la charge utile.

Le 15 juillet, des scientifiques de l’agence spatiale américaine sont passés avec succès au matériel de sauvegarde du télescope spatial Hubble, notamment en mettant sous tension l’ordinateur de la charge utile de sauvegarde.

La collecte de données scientifiques va maintenant reprendre, a annoncé samedi la NASA.

« Tous les instruments du télescope spatial Hubble sont désormais opérationnels et des données scientifiques sont à nouveau collectées pour approfondir notre compréhension de l’univers », a déclaré l’agence dans un tweet.

La NASA prévoit que Hubble durera encore de nombreuses années et continuera à faire des observations révolutionnaires, en travaillant en tandem avec d’autres observatoires spatiaux, notamment le télescope spatial James Webb, pour approfondir la connaissance du cosmos.

« Hubble est une icône, nous donnant un aperçu incroyable du cosmos au cours des trois dernières décennies », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

« Je suis fier de l’équipe Hubble, des membres actuels aux anciens de Hubble qui sont intervenus pour apporter leur soutien et leur expertise. Grâce à leur dévouement et à leur travail réfléchi, Hubble continuera à s’appuyer sur son héritage de 31 ans, en élargissant nos horizons avec sa vision de l’univers », a-t-il ajouté.

Lancé en 1990, Hubble observe l’univers depuis plus de 31 ans. Il a pris plus de 1,5 million d’observations de l’univers et plus de 18 000 articles scientifiques ont été publiés avec ses données.

Il a contribué à certaines des découvertes les plus importantes de notre cosmos, notamment l’accélération de l’expansion de l’univers, l’évolution des galaxies au fil du temps et les premières études atmosphériques des planètes situées au-delà de notre système solaire.

