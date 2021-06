Le télescope Hubble de la NASA s’arrête temporairement à la suite d’un problème avec l’ordinateur de charge utile

L’agence spatiale américaine NASA continue de travailler sur l’ordinateur de la charge utile du télescope spatial Hubble, qui s’est probablement arrêté en raison d’un module de mémoire qui se dégrade. Hubble, qui surveille l’univers au cours des 30 dernières années, a rencontré des problèmes avec son ordinateur de charge utile le 13 juin. Une tentative de redémarrage de l’ordinateur a échoué le 14 juin, a déclaré la NASA.

« La NASA continue de travailler à la résolution d’un problème avec l’ordinateur de la charge utile du télescope spatial Hubble. L’équipe d’exploitation effectuera des tests et collectera plus d’informations sur le système pour isoler davantage le problème. Les instruments scientifiques resteront en mode sans échec jusqu’à ce que le problème soit résolu. Le télescope lui-même et les instruments scientifiques restent en bonne santé », a déclaré l’agence spatiale dans un communiqué.

Les premières conclusions de l’agence ont indiqué qu’un module de mémoire informatique dégradant était à l’origine de l’arrêt de l’ordinateur. Cependant, lorsque l’équipe d’exploitation a tenté de passer à un module de mémoire de sauvegarde, la commande pour lancer le module de sauvegarde n’a pas abouti.

Une autre tentative a été menée sur les deux modules pour obtenir plus d’informations de diagnostic tout en essayant à nouveau de mettre ces modules de mémoire en ligne. Cependant, ces tentatives n’ont pas abouti, a déclaré la NASA.

L’ordinateur de charge utile est un système de vaisseau spatial standard de la NASA (NSSC-1) construit dans les années 1980 et situé sur l’unité de commande et de traitement des données des instruments scientifiques. Le but de l’ordinateur est de contrôler et de coordonner les instruments scientifiques et de les surveiller à des fins de santé et de sécurité.

Il est totalement redondant dans la mesure où un deuxième ordinateur, avec son matériel associé, existe en orbite et peut être basculé en cas de problème. Les deux ordinateurs peuvent accéder et utiliser n’importe lequel des quatre modules de mémoire indépendants, qui contiennent chacun 64 Ko de mémoire CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). L’ordinateur de charge utile n’utilise qu’un seul module de mémoire à la fois, les trois autres servant de sauvegardes.

Le but de l’ordinateur de charge utile est de contrôler et de coordonner les instruments scientifiques à bord du vaisseau spatial. Après l’arrêt survenu dimanche, l’ordinateur principal a cessé de recevoir un signal de « maintien en vie », qui est une poignée de main standard entre la charge utile et les ordinateurs principaux du vaisseau spatial pour indiquer que tout va bien.

L’ordinateur principal a ensuite placé automatiquement tous les instruments scientifiques dans une configuration en mode sans échec. Le personnel du centre de contrôle du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland, a redémarré l’ordinateur de la charge utile le lundi 14 juin, mais il a rapidement rencontré le même problème, a déclaré l’agence spatiale.

