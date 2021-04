Le télescope spatial Hubble de la NASA a repéré une brillante «étoile de célébrité», l’une des étoiles les plus brillantes de notre galaxie, entourée d’un halo lumineux de gaz et de poussière et vivant au bord de la destruction.

L’étoile, appelée AG Carinae, a quelques millions d’années et réside à 20 000 années-lumière dans notre galaxie de la Voie lactée. On estime qu’il est jusqu’à 70 fois plus massif que notre Soleil et qu’il brille avec l’éclat aveuglant d’un million de soleils.

Le prix de son opulence est de «vivre à la limite». Il mène un bras de fer entre la gravité et le rayonnement pour éviter l’autodestruction.

La vision nette de Hubble a révélé les caractéristiques les plus importantes d’AG Carinae – des structures filamenteuses en forme de têtards et de bulles déséquilibrées. Ces structures sont des amas de poussière éclairés par la lumière réfléchie de l’étoile.

Les traits en forme de têtard, les plus saillants à gauche et en bas, sont des amas de poussière plus denses qui ont été sculptés par le vent stellaire.

L’image a été prise en lumière visible et ultraviolette. La lumière ultraviolette offre une vue légèrement plus claire des structures de poussière filamenteuse qui s’étendent tout le long vers l’étoile. Hubble est idéal pour les observations de lumière ultraviolette car cette gamme de longueurs d’onde ne peut être vue que depuis l’espace.

L’étoile mammouth a été créée à partir d’une ou plusieurs éruptions géantes il y a environ 10000 ans. Les couches extérieures de l’étoile ont été soufflées dans l’espace – comme une théière bouillante sautant de son couvercle. Le matériau expulsé équivaut à environ 10 fois la masse de notre Soleil.

Ces explosions sont la vie typique d’une race rare d’étoiles appelée variable bleue lumineuse.

Comme beaucoup d’autres variables bleues lumineuses, AG Carinae reste instable. Il a connu des explosions moindres qui n’ont pas été aussi puissantes que celle qui a créé la nébuleuse actuelle.

Bien que AG Carinae soit maintenant au repos, en tant qu’étoile super chaude, elle continue de déverser des radiations brûlantes et un puissant vent stellaire (flux de particules chargées). Cet écoulement continue de façonner l’ancienne nébuleuse, sculptant des structures complexes alors que le gaz sortant claque dans la nébuleuse externe plus lente.

Les étoiles massives, comme AG Carinae, sont importantes pour les astronomes en raison de leurs effets considérables sur leur environnement.

