Le télescope Hubble de la NASA regarde tranquillement une planète de la taille de Jupiter se nourrir de son étoile

Dans un exploit rare, le premier du genre, des scientifiques de la NASA ont capturé la formation d’une planète géante à l’aide du télescope spatial Hubble. L’image directe de l’événement astronomique spectaculaire, dans lequel on peut voir la planète de la taille de Jupiter se nourrir de la masse d’une jeune étoile, a été publiée par NASA le jeudi 29 avril. Le système planétaire, auquel appartiennent le monde éloigné et l’étoile naine orange, est à 370 années-lumière de la Terre. Cette réalisation a ouvert un nouveau domaine de recherche pour les scientifiques, selon Brendan Bowler, professeur adjoint d’astronomie à l’Université du Texas.

La NASA a catalogué plus de 4000 exoplanètes, qui sont des planètes en dehors de notre système solaire et des étoiles en orbite autres que le soleil. Cependant, les télescopes de la NASA n’en ont directement photographié que 15. Dans les meilleures photos que les télescopes pouvaient prendre, les planètes, étant si lointaines et petites, ne sont pas plus grandes qu’un point. La nouvelle technique que les scientifiques ont utilisée cette fois pourrait capturer l’immense planète, nommée PDS 70b par la NASA. La technique qui a permis aux scientifiques de mesurer directement le taux de croissance de masse de la planète a utilisé la sensibilité aux ultraviolets de Hubble pour obtenir l’image directe.

Selon le scientifique de la NASA Yifan Zhou, PDS 70b est la plus jeune planète que le télescope Hubble ait jamais imagée directement. La planète qui a atteint environ cinq fois la masse de Jupiter au cours des 5 derniers millions d’années, semble en être à ses derniers stades de formation. Le système planétaire multi-planétaire de l’étoile PDS 70 a été capturé pour la première fois par le très grand télescope de l’Observatoire austral européen en juillet 2020. Selon l’image, un énorme disque de gaz, de poussière et de gaz encercle l’étoile, où deux planètes se forment activement. .

Les dernières informations peuvent nous dire comment des planètes gazeuses géantes se sont formées dans notre système solaire vieux de 4,6 milliards d’années. Les résultats ont été publiés dans le Journal astronomique le mardi 29 avril 2021.

