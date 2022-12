Le télescope Hubble de la NASA offre une nouvelle vue éblouissante de la nébuleuse de la Carène étoilée

La nébuleuse Carina est un top model parmi les objets spatiaux. Le télescope spatial Hubble et le Le télescope spatial James Webb s’est cassé son portrait, et maintenant Hubble est revenu pour un nouveau regard sur la beauté cosmique. La NASA a publié la vue étincelante mercredi.

Carina, connue plus formellement sous le nom de NGC 3372, est une nébuleuse à émissions, une masse incandescente de gaz et de poussière où naissent et meurent les étoiles.

NASA, ESA, A. Kraus (Université du Texas à Austin) et ESO ; Traitement : Gladys Kober (NASA/Université catholique d’Amérique)



Les étoiles sont responsables de l’apparence fantomatique de la nébuleuse. “Alors que les étoiles se forment et produisent un rayonnement ultraviolet, leurs vents stellaires dispersent le gaz et la poussière qui les entourent, formant parfois des capes sombres et poussiéreuses et créant parfois des zones vides pour que les étoiles deviennent clairement visibles”, a déclaré la NASA dans un communiqué.

La nébuleuse Carina est énorme, s’étendant sur 300 années-lumière d’espace. La nouvelle vue Hubble capture un aperçu détaillé d’une petite partie de la nébuleuse. La NASA a partagé un graphique montrant où se trouve le gros plan dans la structure plus grande.

La nébuleuse entière est un spectateur, mais entrer dans les détails d’une petite section offre une expérience profonde. Le grand nombre d’étoiles dans ce domaine est suffisant pour me couper le souffle.

Il n’y a pas que les télescopes spatiaux qui peuvent voir Carina. Les habitants de la Terre de l’hémisphère sud peuvent également le repérer, aucun équipement n’est nécessaire. Cherchez Eta Carinae, un système stellaire brillant dans la nébuleuse. UN application d’observation des étoiles peut vous orienter dans la bonne direction.

Hubble a passé plus de trois décennies à étudier l’univers. Le fait qu’il continue à fournir des images comme celle-ci témoigne de l’équipement et des équipes qui l’ont fait fonctionner. Il y aura peut-être d’autres vues Hubble de la nébuleuse Carina à venir.