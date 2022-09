Le télescope spatial Hubble de l’agence spatiale américaine NASA a récemment capturé une spirale spectaculaire formée par de jeunes étoiles au centre d’une galaxie. Les étoiles ont été repérées en spirale au centre d’un amas massif d’étoiles dans le Petit Nuage de Magellan. Les chercheurs pensent que cette découverte peut aider à faire la lumière sur la formation des étoiles dans l’univers primitif.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasas-hubble-finds-spiraling-stars-providing-window-into-early-universe

Vous pouvez voir les photos ici.

Le Petit Nuage de Magellan, situé à 2 000 000 années-lumière, est une galaxie satellite de la Voie lactée. Il a une composition plus simple que notre galaxie et est l’un des voisins galactiques les plus proches de nous. Le petit nuage de Magellan est décrit comme un proxy de l’univers primitif en raison de sa similitude avec les galaxies trouvées au début de l’histoire de l’univers. Les étoiles de cette galaxie ont tendance à brûler plus, ce qui lui fait épuiser son carburant plus rapidement que la Voie lactée.

L’énorme amas d’étoiles, NGC 346, a une forme étrange et assiste à une formation rapide d’étoiles. Selon le chercheur Peter Zeidler du Space Telescope Science Institute (STScl), la spirale est un moyen naturel d’alimenter la formation d’étoiles de l’extérieur vers le centre de l’amas d’étoiles.

L’image de la spirale publiée par la NASA présente un ciel jonché d’étoiles et de teintes bleues et violettes résultant du nuage de Magellan. Au centre de l’image, un groupe d’étoiles forme une étrange forme tourbillonnante. La NASA a également partagé une autre image où elle a mis en évidence la magnifique spirale d’étoiles avec un graphique.

Les chercheurs ont déclaré que le bras extérieur de la spirale dans NGC 346 pourrait alimenter la formation d’étoiles dans un mouvement d’étoiles et de gaz semblable à une rivière. Ceci, selon eux, est un moyen efficace pour la formation d’étoiles.

Comprendre comment les étoiles se forment dans le petit nuage de Magellan pourrait également fournir des informations sur la naissance rapide des étoiles qui s’est produite pendant le baby-boom, quelque 2 à 3 millions d’années après le big bang.

