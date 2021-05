Le télescope Hubble de la NASA capture le cluster de galaxies ACO S 295 contenant «  de nombreux nouveaux mondes  »

L’univers abrite plusieurs mystères inexplorés et miracles cosmiques. L’un d’eux est un amas de galaxies à plusieurs années-lumière de la Terre. La NASA a donné un aperçu de cette vue incroyable et a partagé une image époustouflante sur son Instagram.L’image spectaculaire a laissé les humains émerveillés, et certains ont même envie d’un « voyage dans l’espace ». L’image Hubble partagée sur la poignée Instagram de la NASA présente l’amas galactique ACO S 295 et une foule bousculée de galaxies d’arrière-plan et d’étoiles de premier plan. Il est situé à environ 3,5 milliards d’années-lumière de la Terre dans la petite constellation méridionale d’Horologium. En affichant l’image éblouissante, la NASA l’a sous-titrée: «Il est temps de scruter l’univers», et a suggéré comment les galaxies grouillantes peuvent abriter plusieurs nouveaux mondes.

L’amas abrite des milliers de galaxies de tous âges, formes et tailles avec des galaxies spirales telles que celle du centre et des galaxies spirales bordées visibles uniquement sous forme de minces éclats de lumière. Ensemble, il totalise une masse des milliers de fois supérieure à celle de la Voie lactée.

En outre, l’agence a précisé que le cluster domine le centre de cette image, à la fois visuellement et physiquement. Son énorme masse a réfracté gravitationnellement la lumière des galaxies de fond, déformant et maculant leurs formes. Depuis que la photo a été partagée, elle a acquis plus de 6 lakh likes sur Instagram et plus de 9000 likes sur Twitter. Alors que les gens sont fascinés par la vue spectaculaire, ils ont également des réactions amusantes à partager. Alors qu’un utilisateur a écrit: «J’ai des frissons en regardant des images comme celles-ci… à quel point sommes-nous insignifiants ?????» l’autre a commenté: « C’est à couper le souffle et ne semble même pas possible. »

«Combien de civilisations ou d’empires galactiques, le cas échéant, se trouvent dans ce plan. C’est juste un peu ahurissant pour être honnête », a commenté un autre.

Depuis 1990, lorsque le télescope spatial Hubble a été lancé et déployé par la navette spatiale Discovery, il a révolutionné l’astronomie. Il aide les scientifiques à observer et à explorer même les galaxies et planètes les plus éloignées du système solaire.

