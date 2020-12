Un radiotélescope massif déjà endommagé à Porto Rico, qui a joué un rôle clé dans les découvertes astronomiques pendant plus d’un demi-siècle, s’est complètement effondré mardi.

La plate-forme réceptrice de 900 tonnes du télescope et le dôme grégorien – une structure aussi haute qu’un bâtiment de quatre étages avec des réflecteurs secondaires – sont tombés sur la partie nord de la parabole à réflecteur massive, à plus de 400 pieds plus bas.

La National Science Foundation américaine avait précédemment annoncé qu’elle fermerait le radiotélescope. En août, un câble auxiliaire s’est rompu, laissant une ouverture de 30 mètres dans la parabole de 300 mètres (305 mètres) de large et endommageant la plate-forme de réception suspendue au-dessus. Puis le câble principal s’est rompu début novembre.

L’effondrement a stupéfié de nombreux scientifiques qui se sont appuyés sur ce qui était, jusqu’à récemment, le plus grand radiotélescope du monde.

Cela ressemblait à un grondement. Je savais exactement ce que c’était », a déclaré Jonathan Friedman, qui a travaillé comme associé de recherche principal à l’observatoire pendant 26 ans et qui vit toujours à proximité. ‘J’ai crié. Personnellement, je n’avais aucun contrôle … Je n’ai pas de mots pour l’exprimer. C’est un sentiment très profond et horrible. «

Friedman a gravi une petite colline près de sa maison et a confirmé ses soupçons: il y avait un nuage de poussière dans le ciel où se trouvait autrefois le bâtiment, cachant l’espoir de certains scientifiques que le télescope pourrait être réparé d’une manière ou d’une autre. a été détruit.

L’effondrement de mardi à 7 h 56 n’était pas une surprise, car de nombreux fils dans les câbles épais retenant la structure se sont rompus au cours du week-end, a déclaré Ángel Vázquez, directeur des opérations du télescope à l’Associated Press.

«C’était un effet boule de neige», dit-il. « Il n’y avait aucun moyen de l’arrêter … c’était trop pour la vieille fille. »

@NSF vient de partager une séquence vidéo de l’effondrement catastrophique du télescope Arecibo mardi matin. C’est fort. (Merci à l’Observatoire Arecibo, une installation NSF) pic.twitter.com/9zvyrUsfJl – Morgan McFall-Johnsen (@MorganMJohnsen) 3 décembre 2020

Il a déclaré qu’il était extrêmement difficile de dire si quelque chose aurait pu être fait pour éviter les dommages survenus après la rupture du premier câble en août.

«La maintenance a été tenue à jour», a-t-il déclaré. « (La National Science Foundation) a fait de son mieux avec ce qu’elle avait. »

Cependant, le directeur de l’observatoire, Francisco Córdova, a déclaré que si la NSF avait décidé qu’il était trop risqué de réparer les câbles endommagés avant l’effondrement de mardi, il pense qu’il y avait eu des options, telles que le soulagement de la tension dans certains câbles. ou l’utilisation d’hélicoptères pour redistribuer le poids.

Pendant ce temps, l’installation d’un nouveau télescope coûterait jusqu’à 350 millions de dollars, argent que la NSF n’a pas, a déclaré Vázquez, ajoutant qu’il devrait provenir du Congrès américain.

«C’est une énorme perte», a déclaré Carmen Pantoja, astronome et professeur à l’Université de Porto Rico qui a utilisé le télescope pour son doctorat. « C’était un chapitre de ma vie. »

Des scientifiques du monde entier avaient demandé aux responsables américains et à d’autres de revenir sur la décision de la NSF de fermer l’observatoire. La NSF a déclaré à l’époque qu’elle prévoyait de rouvrir le centre des visiteurs et de restaurer les activités des actifs restants de l’observatoire, y compris les deux installations LIDAR utilisées pour la recherche sur la haute atmosphère et l’ionosphère, y compris l’analyse des données sur la couverture nuageuse et les précipitations. Les installations LIDAR sont toujours opérationnelles, ainsi qu’un télescope et un photomètre de 12 mètres utilisés pour étudier les photons dans l’atmosphère, a déclaré Vázquez.

« Nous sommes attristés par cette situation, mais reconnaissants que personne n’ait été blessé », a déclaré le directeur de la NSF Sethuraman Panchanathan dans un communiqué. « Lorsque les ingénieurs ont dit à NSF que la structure était instable et constituait un danger pour les équipes de travail et le personnel d’Arecibo, nous avons pris leurs avertissements au sérieux. »

Le télescope a été construit dans les années 1960 avec l’argent du ministère de la Défense, dans le cadre d’un effort pour développer une défense antimissile balistique. Il avait résisté aux ouragans, à l’humidité tropicale et à une récente série de tremblements de terre au cours de ses 57 années de fonctionnement.

Le télescope a été utilisé pour suivre des astéroïdes sur un chemin vers la Terre, mener des recherches qui ont conduit à un prix Nobel et déterminer si une planète est potentiellement habitable. Il a également servi de terrain de formation pour les étudiants diplômés, attirant environ 90 000 visiteurs par an.

« Je fais partie de ces étudiants qui ont participé quand ils étaient jeunes et qui ont été inspirés », a déclaré Abel Méndez, professeur de physique et d’astrobiologie à l’Université de Porto Rico à Arecibo, qui a utilisé le télescope pour la recherche. « Le monde sans observatoire est en train de perdre, mais Porto Rico perd encore plus. »

Il a utilisé le télescope pour la dernière fois le 6 août, quelques jours à peine avant qu’une prise avec le câble auxiliaire qui se soit cassé, ait échoué dans ce que les experts disent pourrait être un défaut de fabrication. La National Science Foundation, qui possède l’observatoire géré par l’Université de Floride centrale, a déclaré que les équipes évaluant la structure après l’incident initial ont constaté que les câbles restants pouvaient supporter le poids supplémentaire.

Mais le 6 novembre, un autre câble s’est rompu.

Les scientifiques avaient utilisé le télescope pour étudier les pulsars afin de détecter les ondes gravitationnelles et pour rechercher de l’hydrogène neutre, ce qui peut révéler la formation de certaines structures cosmiques. Environ 250 scientifiques du monde entier avaient utilisé l’observatoire lors de sa fermeture en août, dont Méndez, qui étudiait les étoiles pour détecter les planètes habitables.

«J’essaye de récupérer», dit-il. « Je suis toujours très affecté. »