Le télescope de la NASA capture une collision épique entre la sonde DART et l’astéroïde Dimorphos

Lorsque La NASA a délibérément écrasé son vaisseau spatial DART sur un astéroïde lundi, la sonde audacieuse mais condamnée renvoyait des images incroyables. Mais à l’impact, l’écran est devenu noir. Nous ne pouvions pas voir à quel point DART avait fait une brèche.

Heureusement, de nombreux télescopes dans le monde suivaient la paire d’astéroïdes connue sous le nom de Didymos et Dimorphos. Le projet ATLAS, qui tire parti des télescopes du monde entier, a saisi une excellente vidéo du moment de l’impact, qui s’est produit à environ 7 millions de kilomètres de la Terre.

Vous pouvez le voir ci-dessous :

ATLAS, ou Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, est une collaboration entre la NASA et l’Université d’Hawaï. Il est conçu pour détecter les roches spatiales voyousy compris ceux qui pourraient constituer une menace pour la Terre, scrutant le ciel plusieurs fois par nuit.

Les télescopes ATLAS à Hawaï se concentraient sur Didymos et Dimorphos lors de la collision de DART lundi. La sonde se déplaçait à plus de 22 000 km/h lorsqu’elle a touché le plus petit des deux : Dimorphos, un astéroïde de la taille du Colisée de Rome et qui orbite autour de Didymos.

L’heure de l’impact était 16 h 14 PT. Le moment montre un éclaircissement et un panache de lumière qui éclate autour du site du crash alors que DART se termine par un bang.

C’était un bang entendu dans le monde entier. Pas littéralement, bien sûr. Il n’y avait pas de son – mais de nombreux téléspectateurs ont regardé le flux en direct de la NASA pendant que les caméras de la sonde effectuaient leur plongée mortelle seconde par seconde. La mission DART est un test pour voir si nous pouvons faire dévier les rochers de l’espace, s’ils se dirigent un jour vers nous.

Nous devrons attendre quelques images supplémentaires du télescope – et une mission en 2024 – pour savoir exactement quel a été l’impact de DART.