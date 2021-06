Le télescope Chandra de la NASA découvre que de jeunes étoiles déclenchent régulièrement des « superflares »

En utilisant les données du télescope spatial Chandra de la NASA, les scientifiques ont découvert que les jeunes étoiles déclenchent des éruptions incroyablement puissantes – des éclairs d’une luminosité accrue – plusieurs fois par semaine, qui sont au moins mille fois plus fortes que les éruptions solaires. Ces éruptions peuvent fortement influencer les planètes formées ou encore en formation qui les entourent. Ces éruptions provoquent l’éloignement des gaz des amas de poussière spatiale, les conduisant à former des structures semblables à des cailloux, conduisant finalement à la formation de planètes. Pour les planètes déjà formées ou en cours de formation, ces incendies peuvent les faire exploser, renversant et ralentissant leur progression.

« Notre travail nous dit comment le Soleil a pu se comporter et affecter la jeune Terre il y a des milliards d’années », a déclaré Konstantin Getman, le scientifique principal de l’étude, dans un communiqué de presse par l’observatoire de rayons X Chandra. Getman, qui travaille à l’Université de Pennsylvanie, ajoute : « À certains égards, c’est notre histoire d’origine ultime : comment la Terre et le système solaire ont vu le jour. » L’étude a été acceptée pour être publiée par le Journal d’astrophysique.

Les scientifiques ont examiné les données de plus de 24 000 étoiles dans 40 régions différentes de formation d’étoiles dans l’espace. Lorsque les scientifiques ont étudié les éruptions envoyées par plus d’un millier d’étoiles, ils ont découvert que les « méga » éruptions déclenchées par les jeunes étoiles étaient jusqu’à 10 millions de fois plus énergétiques que l’événement Solar Carrington – une très puissante tempête d’éruptions solaires plasma solaire frappant le bouclier magnétique terrestre en 1859. La tempête solaire, si elle se produit aujourd’hui, pourrait provoquer des pannes d’électricité généralisées et des perturbations électriques à travers la planète. Les « super » éruptions des jeunes étoiles, qui se produisent jusqu’à plusieurs par semaine, sont au moins cent mille fois plus fortes que la tempête solaire.

Pour autant que les scientifiques le savent maintenant, ces éruptions peuvent également aider à former des planètes en éloignant les disques de poussière spatiale et en leur permettant de se déposer. Cependant, ces éruptions stellaires peuvent aussi faire le contraire – faire exploser leur atmosphère avec de puissantes tempêtes stellaires contenant des radiations, les déstabilisant ou les détruisant finalement.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici