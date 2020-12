Cartographier les galaxies est un travail difficile, mais pas impossible, surtout avec tant de progrès technologiques ces dernières années.

Les astronomes australiens disposent désormais de télescopes encore plus avancés pour une exploration plus rapide et plus efficace des galaxies.

Selon leur bureau scientifique national, le CSIRO, leur dernier télescope dans le désert, a « créé un nouvel atlas de l’univers » en un temps record. Il serait beaucoup plus en détail qu’on ne le pensait auparavant.

Le télescope a pu cartographier un total de trois millions de galaxies. Les photos prises sont presque deux fois plus détaillées que les études précédentes. Les astronomes pensent que ces images haute définition aideront à faire de nouvelles découvertes sur notre univers mystérieux.

Selon le CSIRO, la cartographie n’a pris que 300 heures par rapport aux années précédentes et aux décennies d’enquêtes. Les données ont été rendues publiques pour faciliter l’exploration et l’analyse des scientifiques du monde entier.

L’étude a été dirigée par le Dr David McConnell, qui a déclaré que ces données aideront les autres astronomes à explorer «tout, de la formation des étoiles à la façon dont les galaxies et leur trou noir supermassif évoluent et interagissent». Il a dit qu’il s’attend à trouver des dizaines de millions de nouvelles galaxies sur la base de ces données dans les études futures.

Cet exploit jadis impossible a été rendu possible par l’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (Askap). C’est une collection de 36 antennes paraboliques, et elles travaillent ensemble pour créer des panoramas du ciel, un peu comme un iPhone ou un autre smartphone, mais à une échelle cosmique plus grande. Le système complexe existe dans un intérieur reculé de l’Australie occidentale. L’ensemble de la structure s’étend sur une zone de 6 kilomètres à l’intérieur de l’observatoire Murchison du CSIRO, à environ 700 km au nord de Perth.

Il combine des signaux de plus petites échelles et des patchs en une image haute résolution à une fraction du coût d’une très grande échelle. Le grand volume de données voyage plus vite que l’ensemble du trafic Internet en Australie. Il est ensuite envoyé à une installation de traitement de superordinateurs à Perth, où les images sont prises.

Lors de sa première étude aérienne, l’installation a trouvé plus de 3 millions de galaxies. Ils ont fusionné la carte avec 903 images très détaillées. Ce fut une réalisation impressionnante, car les tentatives précédentes de telles enquêtes nécessitaient plus de dizaines de milliers d’images pour créer une image complète du ciel.

Les astronomes impliqués ont trouvé «la profondeur et l’échelle excitantes», car cataloguer ces millions de galaxies en dehors de la Voie lactée peut aider à l’analyse statistique. Espérons qu’ils pourront répondre aux questions sur l’évolution et la structure de l’univers.