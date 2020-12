Le célèbre télescope de l’observatoire Arecibo à Porto Rico, qui a déjà joué dans un film de James Bond, s’est effondré mardi lorsque sa plate-forme de réception de 900 tonnes a plongé à 140 mètres sur la soucoupe radio ci-dessous.

Les ingénieurs avaient récemment mis en garde contre l’état de délabrement de l’énorme structure, et la National Science Foundation (NSF) des États-Unis n’a annoncé que le mois dernier qu’elle serait démantelée.

Deux des câbles retenant la plate-forme au-dessus de l’antenne radio – 300 mètres de diamètre – ont été cassés cette année et la structure s’est effondrée mardi matin.

Les photos montraient des nuages ​​de poussière s’élevant dans le ciel et les restes des instruments du télescope éparpillés autour du site.

« Nous pouvons confirmer que la plate-forme est tombée et que nous n’avons signalé aucun blessé », a déclaré à l’AFP le porte-parole de la NSF, Rob Margetta.

Le télescope était l’un des plus grands au monde et a été un outil pour de nombreuses découvertes astronomiques depuis les années 1960, et est également célèbre pour son échelle et son cadre dramatiques.

Une scène d’action du film Bond « GoldenEye » avec Pierce Brosnan a eu lieu au-dessus de la soucoupe, et dans « Contact » une astronome jouée par Jodie Foster a utilisé l’observatoire dans sa recherche de signaux extraterrestres.

Abel Mendez, directeur du Laboratoire d’habitabilité planétaire de l’Université de Porto Rico à Arecibo, a déclaré que la plate-forme était tombée quelque temps avant 8h00 (12h00 GMT), la décrivant comme « un désastre total ».

«De nombreux étudiants sont formés en astronomie à l’observatoire, ils sont inspirés, comme moi, à poursuivre des carrières en sciences et en astronomie», a-t-il déclaré.

« La perte du télescope Arecibo est une grande perte pour le monde, mais c’est plus une perte pour Porto Rico. C’est une icône pour notre île. »

Le télescope avait fonctionné pendant 57 ans jusqu’en août, et les scientifiques avaient fait pression sur la NSF pour qu’elle revienne sur sa décision de fermer le site.

En août, un câble auxiliaire est tombé en panne après avoir glissé de sa prise dans l’une des tours, laissant une ouverture de 100 pieds dans la soucoupe ci-dessous.

Les ingénieurs évaluaient les dommages et comment les réparer lorsqu’un câble principal connecté à la même tour s’est cassé le 6 novembre.

Une démolition contrôlée était prévue mardi pour éviter un effondrement inattendu.

L’un des succès du télescope a été en 1992 la découverte de la première planète extrasolaire – une planète extrasolaire – et en 1981, il a aidé à produire les premières cartes radar de la surface de Vénus.

Le site Web de l’observatoire a déclaré que le télescope était « une installation de radioastronomie, de radar du système solaire et de physique atmosphérique de premier plan au monde, fournissant des données très pertinentes pour soutenir la découverte, l’innovation et l’avancement de la science ».

« Quelle triste journée pour l’astronomie et la science planétaire dans le monde et l’un des télescopes les plus emblématiques de tous les temps », a tweeté Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA.

Le site avait espéré que le plan de déclassement préserverait d’autres parties de l’observatoire pour de futures recherches et formations.

«Au fur et à mesure que nous avançons, nous chercherons des moyens d’aider la communauté scientifique et de maintenir nos relations solides avec le peuple de Porto Rico», a déclaré la NSF dans un tweet.