Le télescope à ondes gravitationnelles des scientifiques britanniques pour aider à suivre les événements cosmiques violents

Une équipe de scientifiques au Royaume-Uni a développé un nouveau télescope pour traquer les sources d’ondes gravitationnelles pour la première fois. Le nouveau télescope, baptisé Gravitational-wave Optical Transient Observer (GOTO), est composé de deux réseaux identiques déployés sur les côtés opposés de la planète – l’un à La Palma dans les îles Canaries et l’autre en Australie. Il parcourra l’espace à la recherche d’indices optiques sur les événements cosmiques violents qui créent des ondulations, ou des vagues, dans le tissu de l’espace lui-même, a déclaré l’équipe des universités de Warwick et de Sheffield. Longtemps supposées comme un sous-produit de la collision et de la fusion de mastodontes cosmiques tels que les étoiles à neutrons et les trous noirs, les ondes gravitationnelles ont finalement été détectées directement par LIGO (Laser Interferometry Gravitational-wave Observatory) en 2015.

Depuis 2015, il y a eu de nombreuses détections ultérieures mais, comme les observatoires comme LIGO ne peuvent mesurer les effets de l’onde gravitationnelle que lorsqu’elle traverse notre espace-temps local, il peut être difficile de retrouver le point d’origine de la source.

GOTO est conçu pour combler cette lacune d’observation en recherchant des signaux optiques dans le spectre électromagnétique qui pourraient indiquer la source des ondes gravitationnelles (GW) – en localisant rapidement la source et en utilisant ces informations pour diriger une flotte de télescopes, de satellites et d’instruments vers elle , note l’équipe.

Comme la plupart des signaux GW impliquent la fusion d’objets massifs, ces repères “visuels” sont extrêmement fugaces et doivent être localisés le plus rapidement possible, c’est là que GOTO entre en jeu.

GOTO agira comme un intermédiaire entre LIGO, qui détecte la présence d’un événement d’onde gravitationnelle, et des observatoires multi-longueurs d’onde plus ciblés qui peuvent étudier la source optique de l’événement.

« Il existe des flottes de télescopes partout dans le monde disponibles pour regarder vers le ciel lorsque des ondes gravitationnelles sont détectées, afin d’en savoir plus sur la source. Mais comme les détecteurs d’ondes gravitationnelles ne sont pas en mesure de déterminer d’où viennent les ondulations, ces télescopes ne savent pas où regarder », a déclaré le chercheur principal de GOTO, le professeur Danny Steeghs de Warwick.

“Si les observatoires d’ondes gravitationnelles sont les oreilles, captant les sons des événements, et les télescopes sont les yeux, prêts à voir l’événement dans toutes les longueurs d’onde, alors GOTO est le bit au milieu, indiquant aux yeux où regarder », a ajouté Steeghs.

Suite au test réussi d’un système prototype à La Palma, dans les îles Canaries espagnoles, le projet déploie un instrument de deuxième génération beaucoup plus étendu. Deux systèmes de montage de télescopes, chacun composé de huit télescopes individuels de 40 cm, sont désormais opérationnels à La Palma. Ensemble, ces 16 télescopes couvrent un très large champ de vision avec 800 millions de pixels sur leurs capteurs numériques, permettant au réseau de balayer le ciel visible toutes les quelques nuits.

En parallèle, l’équipe prépare un site à l’observatoire australien de Siding Spring, qui contiendra le même système de 16 télescopes à deux montures que l’installation de La Palma.

Il est prévu que les deux sites soient opérationnels cette année afin d’être prêts pour la prochaine campagne d’observation des détecteurs d’ondes gravitationnelles LIGO/Virgo en 2023.

