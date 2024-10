Le téléphone « triple écran » de Huawei est une grosse affaire. Mais ce n’est peut-être pas l’avenir.

Les téléphones pliables sont un style d’appareil relativement nouveau, et la plupart des entreprises s’en tiennent à deux formats : un qui se déplie comme un livre et un autre qui s’ouvre comme un téléphone à clapet de la vieille école. Le pliable de style livre, cependant, a récemment été amélioré par un cousin plus cool qui dispose d’un écran plus grand et se plie. deux foisdonnant vie à trois écrans.

En septembre, Huawei a lancé le Mate XT Ultimate Design, un téléphone doté de deux charnières pliables qui créent efficacement trois écrans. Il offre l’expérience rare de transporter une tablette dans votre poche. Avant Huawei, les pliables à triple écran étaient limités aux présentations de conférences technologiques en tant que téléphones conceptuels. Cela a changé lorsque le géant chinois de la technologie a lancé un appareil que les gens pouvaient réellement acheter – du moins sur son marché intérieur, la Chine.

Le Mate XT est un triomphe important pour Huawei face aux sanctions américaines, et il pourrait ouvrir la voie à une tendance plus large chez d’autres fabricants de téléphones tels que Tecno et Samsung, qui ont tous expérimenté des conceptions similaires. Mais le jury ne sait toujours pas s’il représente l’avenir des téléphones, car les défis en matière de durabilité et de prix persistent.

Pourquoi le Mate XT Ultimate Design est un gros problème

Le Mate XT Ultimate Design dispose d’un écran de 10,2 pouces lorsqu’il est entièrement déplié, semblable à la taille d’un iPad. Une fois déplié, il établit également le record du téléphone pliable le plus fin jamais fabriqué, avec seulement 3,6 millimètres d’épaisseur. De plus, il peut être ouvert en mode double, offrant une taille d’écran d’environ 8 pouces, comparable aux pliables de style livre comme le Pixel 9 Pro Fold de Google.

Pour réaliser la prouesse technique d’un écran à double pliage, Huawei a développé un système de charnière qui utilise deux pistes qui fonctionnent en tandem pour permettre les pliages vers l’intérieur et vers l’extérieur. Le téléphone est largement qualifié de téléphone à trois volets, ce qui est trompeur. En réalité, il ne se plie qu’à deux endroits, transformant son grand écran en trois mini panneaux fins. Actuellement, il se vend en Chine au prix de départ de 2 800 dollars, au lieu de 19 999 yuans. Huawei a commencé à le vendre le 20 septembre, le jour même du lancement de la série iPhone 16 dans sa première vague de pays et de régions, dont la Chine.

L’écran intérieur du Mate XT Ultimate Design mesure 10,2 pouces. Cela ne ressemble plus beaucoup à un téléphone, n’est-ce pas ? Sareena Dayaram/CNET

Le Mate XT Ultimate Design ne générera probablement pas de ventes importantes pour Huawei en raison de son prix élevé. Cependant, le lancement d’un téléphone à triple écran fabriqué par Huawei symbolise l’innovation et les progrès de l’entreprise dans la catégorie des smartphones, malgré les sanctions américaines, marquant une victoire symbolique pour la marque.

À partir de 2019, l’activité téléphonie du géant chinois de la technologie a été confrontée à des sanctions américaines paralysantes, qui ont presque décimé la division smartphones de Huawei. Ces sanctions ont bloqué l’accès à la technologie américaine avancée essentielle pour les semi-conducteurs des smartphones et aux logiciels clés, rendant les téléphones de l’entreprise moins attrayants sur le marché mondial.

Aujourd’hui, l’activité smartphone de Huawei est à nouveau florissante, stimulée par le soutien du gouvernement national. En fait, Huawei est le numéro un mondial des téléphones pliables, selon un cabinet d’études. Société internationale de données. Au premier semestre 2024, Huawei a revendiqué 26 % de part de marché mondial, tandis que Samsung en a obtenu 23 % avec ses populaires séries Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

Gagner la course aux pliables reste une ambition clé pour Huawei. Le marché mondial des appareils pliables devrait atteindre 25 millions d’appareils d’ici fin 2024, soit une hausse de 37,6 % par rapport aux 18,1 millions d’unités expédiées en 2023, selon IDC. D’ici 2028, les expéditions totales de téléphones pliables dans le monde devraient atteindre 45,7 millions d’unités, selon IDC, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 20,3 % pour 2023-2028.

En savoir plus: Mate XT Ultimate Design : comment c’était d’utiliser le téléphone sexy à triple écran de Huawei

Cependant, comme ses grands rivaux tels que Samsung, Google et Xiaomi, Huawei est confronté à l’obstacle de convaincre les gens que les téléphones pliables en valent la peine. Selon une enquête menée par CNET en septembre, 52 % des propriétaires de smartphones ne sont pas intéressés par l’achat d’un téléphone pliable. Un téléphone pliable à triple écran est encore plus cher que ses homologues de type livre. Néanmoins, les fabricants de téléphones concurrents pourraient suivre l’exemple de Huawei, comme l’a souligné Avi Greengart de Techsponential.

« Le smartphone triple de Huawei est autant une déclaration d’innovation technologique et de résilience face aux sanctions qu’un produit », a déclaré Greengart à CNET peu après son lancement en septembre. « Cependant, il est épuisé et les écrans flexibles existent depuis un certain temps, nous en verrons donc probablement d’autres. »

Tecno a dévoilé cet été un concept de téléphone à triple écran connu sous le nom de Phantom Ultimate 2. Techno

Une vague de téléphone à triple écran ?

La sortie par Huawei du Mate XT Ultimate Design pourrait être le catalyseur d’une nouvelle vague d’appareils pliables de nouvelle génération. Les pliables à triple écran, bien qu’ils soient encore plus spécialisés que les pliables classiques, pourraient susciter l’intérêt des consommateurs et élever la catégorie plus large des téléphones pliables – apparaissant désormais plus proche que jamais de la réalité commerciale.

Demandez simplement à Tecno. La société chinoise est le fabricant de téléphones le plus récent à avoir lancé un concept de téléphone à triple écran. Dévoilé en août, le Phantom Ultimate 2 s’appuie sur les expériences de Tecno avec des concepts futuristes, notamment un téléphone avec écran enroulable.

« Tecno se concentre sur les téléphones pliables comme produit clé depuis 2022 », a déclaré la société à CNET dans un e-mail. « À l’avenir… nous avons pour objectif d’introduire des téléphones à trois volets ou d’autres appareils de pointe à des prix abordables pour les consommateurs des marchés émergents. »

Tecno a acquis la réputation de proposer des smartphones à des prix considérablement inférieurs à ceux de ses concurrents, en particulier sur des marchés comme l’Afrique et l’Inde. La stratégie de la société chinoise consiste à équiper ses téléphones de ce qu’elle considère comme des fonctionnalités essentielles, plutôt que des dernières spécifications haut de gamme, afin de limiter les prix.

Par exemple, Le Phantom V Fold 2 de Tecno est vendu au prix d’environ 89 990 roupies en Inde (ou 1 070 $), ce qui est considérablement moins cher que les téléphones pliables concurrents vendus dans ce pays d’Asie du Sud, comme le Galaxy Z Fold 6 de Samsung à 1 900 $. Cette stratégie de prix permet à Tecno d’attirer les acheteurs soucieux de leur budget qui veulent bénéficier des avantages d’un appareil pliable.

Tecno « explore activement » le lancement de son propre smartphone à triple écran, a déclaré la société à CNET par courrier électronique, mais n’a pas pu indiquer si ni quand un lancement commercial réel aurait lieu. Mais la société a confirmé que les médias et les visiteurs pourraient découvrir le Phantom Ultimate 2 lors de l’événement technologique Mobile World Congress à Barcelone début 2025.

Voici le coloris rouge-orange du Mate XT Ultimate Design. Sareena Dayaram/CNET

Tripler les écrans, tripler les ennuis ?

Même si des sociétés telles que Huawei et Tecno semblent prêtes à relever le défi, d’autres pourraient éviter de lancer des téléphones à triple écran.

Prenez Samsung. Le géant de l’électronique sud-coréen a été parmi les premières entreprises à dévoiler un concept de téléphone à triple écran en 2022. Il occupe également une position de leader dans le segment des téléphones pliables, avec six générations de téléphones pliables de type livre à son actif. Alors que Samsung en est à son pliable de sixième génération, le Galaxy Z Fold 6, les nouveaux venus comme OnePlus et Google n’en sont qu’à leur première ou deuxième génération.

Malgré sa position de leader, Samsung n’a pas encore lancé de téléphone à triple écran – probablement parce qu’il n’est pas clair si assez les gens voudraient déjà acheter un tel appareil. Samsung n’a pas répondu à une demande de commentaires de CNET sur les futurs projets de téléphones pliables.

« Un triple pliable ne serait en rien comparable à un produit grand public ; ce serait un produit extrêmement coûteux, et la durabilité poserait probablement un problème », a déclaré Greengart à CNET.

Samsung a certainement présenté une multitude de prototypes au fil des ans, signalant que la technologie derrière ces pliables flashy est, à tout le moins, prête. Les prototypes vont d’un téléphone qui s’enroule autour de votre poignet comme une montre intelligente, à un téléphone à clapet qui peut se plier dans les deux sens, en passant par un téléphone à clapet avec un écran courbé autour de son bord supérieur.

Un concept d’affichage portable lancé par Samsung. Andrew Lanxon/CNET

« Samsung Display et Samsung Electronics relèvent globalement de la même structure d’entreprise, mais ce ne sont pas la même société », a ajouté Greengart. « Samsung Display présente fréquemment des concepts que d’autres sociétés Samsung ne se sont pas engagées à utiliser. »

Outre le prix exorbitant, la durabilité est un autre problème auquel les fabricants (et le reste d’entre nous) sont aux prises lorsqu’il s’agit de téléphones à triple écran – tout comme ils le font pour les appareils pliables classiques. Le Mate XT Ultimate Design de Huawei n’est pas à l’abri de cela. Après avoir utilisé le téléphone pendant une courte période en septembre, je me suis inquiété d’une partie de l’écran constamment exposée, ainsi que de l’absence d’indice IP pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Honor, une ancienne filiale de Huawei à l’origine du Magic V3, le téléphone pliable de type livre le plus fin au monde, n’a pas encore lancé de téléphone pliable à triple écran. Il s’agit peut-être simplement d’une question de priorités, car cela pourrait facilement devenir un produit de la firme chinoise à l’avenir.

« Pour la majorité des constructeurs de smartphones, une partie de leur attention et de leurs ressources ont été allouées à l’IA générative pour garantir qu’ils restent compétitifs dans la course », a déclaré Will Wong d’IDC à CNET. « Ainsi, un pliable à trois volets, qui est susceptible de constituer un marché de niche compte tenu de son prix, est plus favorable à un développement à long terme qu’à un objectif à court terme. »

Le Magic V3 partage pratiquement un langage de conception identique avec le Mate XT Ultimate Design, de sa couleur aux finitions et à la bosse de caméra de forme octogonale, qui, selon Honor, s’inspire des dômes architecturaux. Honor a refusé de commenter spécifiquement les téléphones à trois volets, mais ne les a pas non plus exclus.

« Nous continuerons à renforcer notre leadership dans le domaine des appareils pliables et à investir dans les innovations, en nous concentrant sur les expériences matérielles et logicielles de pointe, y compris les interactions IA sur les appareils, dans le cloud et entre les appareils », a déclaré un porte-parole de Honor à CNET.

Vue du haut du Mate XT Utlimate Design. Sareena Dayaram/CNET

Un avenir sur triple écran ?

Grâce à Huawei, le Mate XT Ultimate Design a apporté un nouvel enthousiasme à une industrie téléphonique qui a été critiquée pour sa stagnation en matière d’innovation, en dehors peut-être de la récente folie de l’IA.

Bien qu’il ne soit pas clair si cet appareil de niche arrivera un jour sur le marché grand public, le nouveau smartphone de Huawei est le premier du genre, et cela seul le rend impressionnant. J’ai été étonné qu’un écran de 10,2 pouces puisse tenir dans ma poche sans être beaucoup plus lourd qu’un téléphone pliable ordinaire, même s’il est naturellement plus volumineux.

La qualité matérielle du Mate XT Ultimate Design est exceptionnelle. Cependant, pour son prix, un indice IP officiel de résistance à l’eau et à la poussière serait rassurant. De plus, l’exposition constante de l’écran sur le côté est inquiétante. De plus, étant donné le grand écran intérieur, la durée de vie de la batterie pourrait poser problème. La batterie de 5 600 mAh de l’appareil, qui n’est pas beaucoup plus grande que celle des téléphones de type livre, doit alimenter un écran nettement plus grand.

D’après mon expérience jusqu’à présent, je suis sceptique quant à son succès étant donné son prix élevé. Mais c’est peut-être l’idée. Au lieu de se concentrer sur le volume, le Mate XT Ultimate Design de Huawei semble être une déclaration audacieuse de sa capacité à innover malgré les restrictions imposées par les sanctions américaines.

La société chinoise Tecno envisage bien sûr un avenir plus ambitieux pour les pliables à triple écran – à des prix inférieurs.

« Tout cela [features] faire du téléphone à trois volets un remplacement potentiel des tablettes et des ordinateurs, devenant ainsi une véritable centrale créative et productive », a déclaré un porte-parole de Tecno à CNET.

Les téléphones pliables et à clapet de type livre sont actuellement les champions en titre du segment des pliables, et cela pourrait être le cas pendant un certain temps. Mais il reste à voir si les téléphones à triple écran se généraliseront ou non, malgré leur dynamique actuelle.