Le téléphone révolutionnaire Apostrophy ne renonce pas à votre vie privée

Punkt d’Apostrophy propose une nouvelle façon d’utiliser un téléphone.

Sa conception axée sur la confidentialité met totalement en bac à sable les applications Android classiques.

Il existe une tendance, petite mais croissante, à s’éloigner du paradigme iPhone/Android basé sur les applications.



Téléphone apostrophe.

Apostrophie





Le téléphone Punkt de la société suisse Apostrophy fait partie d’une nouvelle tendance visant à s’éloigner du modèle typique basé sur les applications pour les téléphones et à les remplacer par quelque chose à la fois plus ciblé et plus privé.





Presque tous les téléphones fonctionnent sous iOS ou Android, et dans les grandes lignes, les deux sont identiques. Ils se réveillent avec une grille d’applications et vous basculez entre ces applications pour faire avancer les choses ou, dans le cas d’Instagram ou de TikTok, pour faire faire des choses à votre cerveau. Mais une nouvelle génération d’appareils mobiles commencent à apparaître, des appareils qui valorisent votre attention et votre vie privée plutôt que la corne d’abondance de distraction et d’exploration de données. Et on dirait Apostrophe a inventé une superbe maison de transition.





“La rareté des systèmes d’exploitation alternatifs pour téléphones peut être attribuée à la présence bien établie d’iOS et d’Android sur le marché, créant un obstacle important pour les nouveaux arrivants. La familiarité des utilisateurs, les écosystèmes d’applications et le soutien des développeurs jouent un rôle crucial dans le maintien du duopole.” Dhanvin Sriramfondateur de la société de logiciels InviteVibesa déclaré Lifewire par e-mail.







App-ortunité

L’informatique était autrefois basée sur des documents. Vous trouveriez d’abord un fichier sur votre ordinateur (un document Word, un PDF, une image quelconque), puis vous l’ouvririez pour le lire ou le modifier. Même lorsque vous lancez Photoshop, par exemple, pour créer quelque chose à partir de zéro, vous créez un fichier que vous placez soigneusement dans un dossier quelque part.







Google Play sur Apostrophie Téléphone.

Apostrophie





Aujourd’hui, ce ne sont que des applications. Parfois, il y a encore un fichier quelque part, mais cela n’a souvent pas d’importance car de toute façon, nous ne créons vraiment rien sur nos téléphones. Nous pouvons utiliser une application pour embellir un selfie ou pour écrire un message à un ami, mais l’utilisation fondamentale de nos ordinateurs a changé. Nous recherchons des choses et effleurons le « contenu ». Si nous créons quelque chose, c’est en consacrant des heures à créer et à publier des preuves picturales d’un faux style de vie dans des applications de médias sociaux, qui extraient toutes les dernières gouttes de données privées de vos activités.





C’est-à-dire qu’il existe peut-être une autre solution. Le Punkt fonctionne toujours sur Android, mais comme Android est open source, il peut être peaufiné et modifié. Réveillez le téléphone Apostrophy et vous ne verrez pas une grille d’applications mais une grille d’icônes pour accéder à vos données : courrier électronique, fichiers, calendrier, etc. L’idée semble être que vous pouvez sortir votre téléphone, rechercher l’adresse de la fête à laquelle vous vous rendez, par exemple, et ne pas vous laisser attirer par tous ces messages tentants dans vos groupes WhatsApp.





C’est une distinction subtile, bien sûr, mais il en va de même pour la distinction entre les PC et Mac pré-Internet et post-Internet. Ils semblent identiques, à l’exception des commodités modernes supplémentaires, mais nous les utilisons de manières totalement différentes.











Demi-mesures

Mais l’Apostrophie ne s’arrête pas là. Les fabricants se rendent clairement compte que l’utilisation d’applications est essentielle. Ainsi, même si elles ne sont pas au centre de ce téléphone, vous pouvez toujours accéder au Google Play Store, mais avec une particularité. Les applications Android classiques sont exécutées dans un « bac à sable », elles ne peuvent donc pas interagir avec quoi que ce soit d’autre sur votre téléphone. Vous décidez de la quantité d’informations qu’ils peuvent avoir. C’est un peu comme avoir un téléphone séparé pour chaque application.





La façon dont l’Apostrophie différencie ces états est ingénieuse. L’écran d’accueil standard d’Apostrophy (appelé “Domus”, un nom que personne n’utilisera jamais) est en niveaux de gris. Ensuite, lorsque vous entrez dans la « Plaza » (la section des applications Android), tout est en couleur, comme si Dorothy visitait Oz.





Plus que tout, l’Apostrophie est une anomalie intéressante dans le monde des smartphones et, espérons-le, qui laisse présager un avenir plus varié. C’est une option intéressante pour les personnes souhaitant plus de confidentialité et de contrôle, mais cela ne va peut-être pas assez loin.







Apostrohy Punkt Smartphone.

Apostrophie





Pour une approche encore plus radicale de l’informatique mobile, jetez un œil au Rabbit R1, un petit ordinateur de poche incroyablement mignon basé sur l’IA avec lequel vous pouvez parler et qui utilise vos applications pour vous, après avoir été formé sur des millions d’interfaces d’applications Web pour comprendre comment ils fonctionnent. Il supprime complètement les applications, éliminant ainsi tous les désagréments, les motifs sombres et les notifications sociales qui attirent l’attention.





Le monde de l’informatique mobile basé sur les applications n’est pas pour tout le monde, et à l’heure actuelle, il n’existe pratiquement aucune alternative pour quiconque souhaite s’en sortir, à moins d’abandonner complètement le téléphone, ce qui est assez radical. L’essor d’interfaces plus douces et plus humaines et l’accent mis de base sur la confidentialité des utilisateurs sont une tendance bienvenue et, espérons-le, un indicateur d’un écosystème d’options informatiques mobiles plus varié et plus sain.