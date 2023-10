Le téléphone pliable OnePlus présenté dans une vidéo YouTube

OnePlus, le fabricant de téléphones Android haut de gamme à des prix inférieurs à 1 000 dollars, présente déjà son prochain téléphone pliable sur la chaîne YouTube Unbox Therapy avant même qu’il ne soit prêt, selon une vidéo mise en ligne sur la chaîne lundi.

Dans la vidéo, l’animateur d’Unbox Therapy, Lewis Hilsenteger, s’est entretenu avec Pete Lau, le fondateur de OnePlus et désormais directeur des produits d’Oppo. Le principal argument de vente du téléphone pliable sans nom est la capacité de pliage de l’appareil à plat. Selon Lau, OnePlus a déposé 35 brevets liés à la charnière du nouveau téléphone pliable, tous destinés à réduire le poids et la taille tout en augmentant la résistance.

Par rapport à l’Oppo Find N2, le pliable OnePlus possède 31 composants de moins dans sa charnière. Il est également 37 % plus petit. Lors des démonstrations, le pli était suffisamment serré pour saisir une feuille de papier avec une force suffisamment forte pour supporter également le poids du téléphone.

Alors que l’iPhone continue de dominer les principaux marchés du monde, comme les États-Unis et le Japon, les appareils pliables sont un domaine qu’Apple n’a pas encore touché. Cela permet à des entreprises comme Samsung et Google de se différencier et potentiellement de courtiser les utilisateurs d’Apple. Les pliables restent un segment en croissance sur le marché des smartphones, ce qui contraste avec le reste du secteur. Même si les expéditions mondiales globales de smartphones ont diminué de 9 % en 2023, les expéditions de pliables ont augmenté de 10 %, selon Counterpoint Research. Même avec des chiffres encourageants, Samsung a récemment réduit ses objectifs de production de pliables, la société étant actuellement assise sur 8 semaines de stock, selon L’Élect.

Certaines critiques ont été adressées à OnePlus pour avoir perdu son identité fondamentale en tant que compagnie de téléphone « ne jamais s’installer » qui offrait également une grande valeur. Comme OnePlus et Oppo l’ont fait fusionné, les critiques ont souligné une similitude entre les produits des deux sociétés et une augmentation progressive des prix.

« Après la fusion, la capacité de R&D de l’entreprise s’est renforcée », a déclaré Lau. « Nous avons lancé de nombreuses technologies de pointe et proposons des produits qui ont créé une bonne réputation auprès des consommateurs. Par exemple, nous avons lancé deux générations d’appareils pliables sous la marque Oppo et avons également lancé OnePlus 11, qui a également été largement salué. «

Il semble bien que ce nouveau pliable rappelle l’ADN original de OnePlus. En arrière se trouve le curseur de déverrouillage. Quant à la caméra, l’unité envoyée à Unbox Therapy couvrait le réseau de caméras. Aucune date de sortie n’a été fixée, mais L’actrice indienne Anushka Sharma a été vu tenant un téléphone pliable qui ressemblait beaucoup au pliable OnePlus.