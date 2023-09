Le téléphone pliable Honor V Purse est un accident qui attend de se produire

En tant qu’appareil que nous utilisons le plus souvent, nos smartphones sont le reflet de qui nous sommes. Il est tout à fait naturel que nous souhaitions personnaliser son design, que ce soit via une couleur, un boîtier ou un skin unique.

Et si votre téléphone pouvait changer d’apparence en fonction de votre tenue ou de la situation dans laquelle vous vous trouvez ? C’est ce qu’imagine Honor avec son concept V Purse – un téléphone pliable conçu pour être porté comme accessoire de mode, annoncé cette semaine à l’IFA 2023 à Berlin.

La plupart des appareils pliables gardent l’écran principal caché lorsqu’ils ne sont pas utilisés, mais le V Purse adopte l’approche opposée. Les deux écrans extérieurs sont destinés à être mis en valeur, avec des affichages permanents qui peuvent être entièrement personnalisés à votre guise.

Les images officielles montrent une gamme de motifs qui correspondent à votre tenue, mais Honor a des visions du V Purse faisant bien plus. Grâce au gyroscope interne de l’appareil, chaque écran peut détecter le mouvement et la gravité et réagir de différentes manières.

Les exemples mis en évidence incluent un panda ou un poisson qui répond à votre toucher, ainsi qu’un caméléon qui peut changer de couleur en fonction de votre environnement. Des chaînes, des plumes et des pompons se déplacent tous sur l’écran en temps réel, comme s’il s’agissait de véritables objets. Certains incluent même des raccourcis vers des applications populaires.

Honneur

Mais comme vous pouvez l’imaginer, Honor ne souhaite pas que le V Purse reste dans votre poche lorsqu’il n’est pas utilisé. Une gamme de bandoulières et de chaînes permet de le porter comme un sac à main ou un sac à main, d’où son nom.

Cela peut convenir aux événements de mode, mais montrer en permanence l’écran de votre téléphone au monde n’a que très peu de sens dans la réalité.

Pensez-vous que les voleurs admireront le téléphone sophistiqué qui pend à côté de vous ? Non, ils y verront une excellente opportunité de voler ce qui est de toute évidence un appareil coûteux. Dans un environnement très fréquenté, vous ne remarquerez peut-être même pas que cela se produit.

Honneur

Même si vous parvenez d’une manière ou d’une autre à éviter de vous faire voler le V Purse, bonne chance pour le garder dans un état décent. Il y a une raison pour laquelle les téléphones pliables placent l’écran principal à l’intérieur : le verre fragile s’endommagera toujours plus facilement que le métal ou le plastique. Il est peu probable que les écrans impeccables que vous voyez sur les photos durent longtemps.

Bien sûr, il s’agit d’un téléphone concept, et Honor ne semble pas avoir l’intention de lancer le V Purse. Mais à moins que vous ne souhaitiez désespérément impressionner vos amis ou que vous prévoyiez de monter bientôt sur un podium, il vaut mieux éviter cela.

Le Honor pliable également annoncé à l’IFA et qui sortira, le Magic V2, est une bien meilleure option.