Samsung double (comprenez-vous?) Sur les pliables et on dit qu’il s’est fixé comme objectif interne de vendre autant de smartphones pliables que d’appareils Galaxy Note – plus de 10 millions chaque année. Selon certaines estimations des analystes, la société a vendu environ 3,5 millions de produits pliables l’année dernière et est en bonne voie pour atteindre 7,5 millions en 2021.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy