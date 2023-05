Le téléphone Pixel Fold de Google arrive cette semaine : voici à quoi s’attendre

Après des mois de rumeurs, Google a confirmé que son téléphone pliable est réel. Le géant de la technologie a offert un aperçu de son Pixel Fold la semaine dernière, confirmant que la société prévoyait de lancer son premier téléphone pliable cette semaine lors de l’événement annuel Google I/O, prévu le 10 mai.

Google n’a fourni aucune spécification pour l’appareil, mais un courte vidéo d’accroche révèle qu’il a un écran extérieur complet qui s’ouvre sur un écran intérieur plus grand, similaire au style vu sur les téléphones Galaxy Z Fold de Samsung.

Google n’est pas la seule entreprise à faire une incursion dans l’espace des téléphones pliables. Il semble que ce soit un secret de polichinelle qu’Apple se prépare à faire de même, bien que cela puisse ne pas apparaître avant 2025. (Lire la couverture de CNET sur un potentiel Retourner l’iPhone.) Nous savons déjà que Samsung semble aller de l’avant avec ses téléphones pliables. Pendant ce temps, les fabricants de téléphones chinois comme Huawei et Oppo continuent de s’engager dans le segment pliable avec des offres qui leur sont propres cette année, telles que le Compagnon X3 et le Trouver N2 Flip.

Calendrier de lancement de Pixel Fold : mai 2023

Le Pixel Fold obtiendra enfin sa révélation très attendue lors de l’événement annuel Google I/O, prévu pour le 10 mai. 9to5Google et WinFuture indiquent un calendrier de vente en juin pour le Pixel Fold, qui devrait recevoir un déploiement international, tout comme le Pixel 7. Chez Google I/O, nous nous attendons également à voir la rumeur Pixel 7A et nous pourrions obtenir plus de détails sur la tablette Pixel. La société passera également probablement du temps à parler de ses efforts en matière d’IA, et nous obtiendrons plus de détails sur Android 14.

Design Pixel Fold : Plus d’Oppo Find N que de Galaxy Z Fold 4

Animations trouvées dans Android 12L, le logiciel de Google conçu spécifiquement pour les appareils à grand écran tels que comprimés et téléphones pliables, ont offert des indices sur l’apparition possible du Pixel Fold. Sur cette base, le téléphone pliable de Google prendra la forme d’un pliable de style livre avec deux écrans.

Selon la rumeur, le pliable de Google ressemblerait au design plus grand et plus mince de Samsung. Galaxy Z Fold 3, qui a un rapport d’aspect approximatif de 22,5:18. Mais selon 9to5Google et d’autres médias, le Pixel Fold ouvert est plus susceptible de ressembler à la forme carrée du téléphone pliable d’Oppo, le Find N. Lorsqu’il est fermé, on pense qu’il a un rapport d’aspect plus proche de 18:9.

Si c’est vrai, cela signifierait que, comme le Find N, le Pixel Fold pourrait être plus naturel à utiliser comme un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé. Selon un rapport de décembre de HowISolve, l’écran de couverture mesurera 5,79 pouces, tandis que l’écran intérieur mesurera 7,69 pouces. Un rapport de CNBC publié en avril a confirmé ces mesures plus ou moins, ajoutant que les appareils seront de poche et résistants à l’eau.

Appareil photo Pixel Fold : le module de l’appareil photo peut être inférieur à celui du Pixel 6

Il n’y a pas eu beaucoup de rumeurs sur l’appareil photo du Pixel Fold, mais Google nous a donné un aperçu officiel du module de caméra. Il ressemble aux téléphones Pixel récents dans cette barre de caméra fonctionnant horizontalement sur l’appareil, mais pas aussi proéminent. 9to5Google a signalé que le Pixel Fold aura deux objectifs de 8 mégapixels orientés vers l’avant, un vraisemblablement sur la couverture et un pour l’intérieur, ainsi qu’une caméra arrière de 12 mégapixels. Le capteur principal devrait être un pas en arrière par rapport à la série Pixel 6, car il semblerait qu’il s’appuie sur le capteur IMX363 de Sony, utilisé dans le Pixel 3 en 2018, par opposition au capteur GN1 haut de gamme de Samsung, du appareil photo principal de 50 mégapixels de la série Pixel 6. Un autre rumeur indique que le Pixel Fold a un appareil photo principal de 50 mégapixels ainsi que deux appareils photo de 12 mégapixels et un de 8 mégapixels.

En savoir plus: Google Pixel 6A : le meilleur téléphone Android à moins de 500 $

Google a mis un capteur d’image relativement grand dans l’appareil photo principal de son Pixel 6 à 599 $ et de son Pixel 6 Pro à 899 $. Google; Capture d’écran par Stephen Shankland/CNET

Prix ​​​​du Pixel Fold: 1 400 $ à 1 800 $

On ne sait pas avec certitude combien coûtera un téléphone jusqu’au jour du lancement – si cela se produit du tout. Mais selon un rapport de 9to5Google citant une source anonyme, le prix du Pixel Fold sera inférieur à 1 800 $ (1 320 £ ou 2 500 AU $). Un autre rapport repéré par BGR en mars semble corroborer cette notion, plaçant le prix aussi bas que 1 399 $, soit moins que le Galaxy Z Fold 4 de Samsung à 1 800 $. Ces rumeurs semblent logiques car elles semblent s’aligner sur la stratégie de Google consistant à sous-coter ses concurrents en termes de prix. Bien sûr, rien n’est garanti jusqu’à ce que nous entendions officiellement Google.

En savoir plus: Google Pixel 7 contre Apple iPhone 14 contre Samsung Galaxy S22 : la différence de 200 $

Processeur Pixel Fold : Tenseur

Étant donné que Google s’est donné la peine complexe et coûteuse de développer sa propre technologie de système sur puce, il est presque certain que le Pixel Fold fonctionnera sur une version de nouvelle génération du Tenseur chipset, qui a fait ses débuts sur la série Pixel 6.