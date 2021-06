Le téléphone Infinix avec des fuites de charge de 160 W dans les rendus

La semaine dernière, nous avons parlé d’un prochain téléphone Infinix avec une charge de 160 W et aujourd’hui, nous avons quelques images partagées par les gens de Développeurs XDA présentant le dispositif rumeur dans toute sa splendeur.

Rendus de téléphone de charge Infinix 160W

L’appareil a certainement l’air plus haut de gamme que les anciens téléphones Infinix avec un écran incurvé et un scanner d’empreintes digitales sous-écran. L’arrière abrite une configuration à triple caméra tandis que l’avant a une petite découpe dans le coin gauche pour la caméra selfie. On peut également repérer un port USB-C en bas à côté de la grille du haut-parleur et de l’emplacement SIM. Le bouton d’alimentation et la bascule du volume sont situés sur le côté droit.





Chargeur Infinix 160W (voyez le téléphone en arrière-plan)

Il y a une énorme marque NOW à l’arrière qui pourrait être le nom interne du téléphone, mais il n’y a aucune confirmation pour le moment. Les rendus semblent correspondre à l’appareil vu en arrière-plan de la fuite précédente. Nous nous assurerons de vous mettre à jour avec plus d’informations une fois qu’elles seront disponibles.

