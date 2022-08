Le téléphone Galaxy Z Flip 3 obtient une réduction de prix de 100 $, ce qui ajoute à son attrait

Tandis que le Galaxy ZFlip 4 et Pliage en Z 4 sont les derniers téléphones pliables de Samsung, l’année dernière Galaxy ZFlip 3 et son prix plus bas visent à voler une partie de l’attrait brillant des nouveaux téléphones. Samsung prévoit de conserver le Z Flip 3 et de baisser le prix de 100 $, le ramenant à 900 $ (899 £). La Galaxy Z Fold 3en revanche, sera interrompu.

La baisse de prix a été révélée lors de l’événement Unpacked de Samsung mercredi, parallèlement aux annonces pour le Galaxy Buds 2 Prola Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Proqui seront tous mis en vente le 26 août.

Lorsque le Galaxy Z Flip 3 a été lancé en 2021, il a atteint un point idéal avec un prix équilibré, des fonctionnalités haut de gamme et une durabilité améliorée. Le fait que Samsung ait décidé de le garder pour le revendre un an de plus est de bon augure. À 1 000 $, c’était le premier téléphone pliable avec un attrait grand public. Le prix inférieur le rend encore plus accessible pour tous ceux qui sont curieux mais veulent payer moins cher.

Le Z Flip 3 a un design accrocheur et est disponible en 7 couleurs Voir toutes les photos