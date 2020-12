Le fabricant chinois de smartphones Infinix Mobile lancera un nouvel appareil économique, l’Infinix Smart HD 2021 en Inde le 16 décembre. Le téléphone sera disponible à l’achat sur Flipkart à midi, et la société de commerce électronique a mis en place son microsite dédié avant son lancement. Le site Web révèle également ses principales spécifications, bien que ses offres de vente n’aient pas encore été divulguées. La société a récemment lancé l’Infinix Zero 8i avec deux caméras frontales et une batterie de 4500 mAh en Inde pour 14 999 Rs.

L’Infinix Smart HD 2021 sera au prix de 5 999 Rs pour le modèle 2 Go + 32 Go, selon la page Flipkart dédiée. Comme mentionné, il sera lancé le 16 décembre à midi, bien qu’il ne soit pas clair si sa vente débutera le même jour. Le téléphone sera disponible dans les couleurs noir, bleu et turquois. D’après les affiches promotionnelles, nous pouvons remarquer que le smartphone dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et d’une encoche en forme de goutte d’eau sur le panneau avant qui abrite la caméra selfie. Infinix Mobile a révélé que l’Infinix Smart HD 2021 dispose d’un écran HD + de 6,1 pouces pour un « divertissement non-stop » avec ses bords fins. Le téléphone embarquera également une batterie de 5000 mAh, a noté la page Flipkart.

Pendant ce temps, 91Mobiles affirme que l’écran de l’Infinix Smart HD 2021 a une résolution de 720×1 560 pixels avec une luminosité maximale de 500 nits. Son module de caméra carré à l’arrière comprendrait un appareil photo de 8 mégapixels avec flash LED, tandis qu’à l’avant, il y a un jeu de tir selfie de 8 mégapixels. Les détails du processeur ne sont pas clairs, bien que le téléphone contienne 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. On dit que la batterie du smartphone prend en charge la charge standard de 5 W. De plus, le téléphone devrait être livré avec Android 10 (Go Edition) prêt à l’emploi.