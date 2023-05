Le téléphone écologique de Fairphone est rejoint par des écouteurs recyclés

Les Fairbuds XL sont un ensemble d’écouteurs supra-auriculaires, conçus dans un souci de durabilité. Fabriqués à partir de plastiques et d’aluminium recyclés, de cuir végétalien et d’or Fairtrade, les écouteurs sont également modulaires, ce qui vous permet de remplacer les pièces qui pourraient s’user avec le temps, prolongeant ainsi la durée de vie et réduisant ainsi l’empreinte carbone.

Ils sont en vente aujourd’hui en Europe pour 249 euros (217 £, 273 $), directement sur le site Web de Fairphone. Fairphone ne vend pas actuellement officiellement ses produits aux États-Unis, mais il reste à voir si les Fairbuds XL seront disponibles via Amazon.

Les écouteurs sont le premier produit audio lancé par Fairphone, et ils restent fidèles à la mission durable de l’entreprise. Se présentant comme une « entreprise sociale », Fairphone a déjà lancé une gamme de smartphones Android, plus récemment le Fairphone 4. Doté d’un écran de 6,3 pouces, d’une double caméra arrière de 48 mégapixels et d’une connectivité 5G, le Fairphone 4 possède de nombreuses fonctionnalités vous attendez de tous les téléphones Android actuels. Mais comme pour les écouteurs, l’accent reste mis sur la durabilité.

Andrew Lanxon/Crumpe

Le téléphone comprend des matériaux recyclés, de l’or Fairtrade et des composants remplaçables. Fairphone déclare également que les travailleurs de l’ensemble de sa fabrication sont traités et payés équitablement, tandis que l’entreprise investit dans des projets de réduction des émissions de carbone. C’est certainement une mission admirable et Fairphone espère que ses efforts encourageront les grands fabricants à prendre des mesures plus importantes pour rendre leurs propres produits aussi respectueux de l’environnement que possible.

Et les écouteurs alors ? Eh bien, ils sont de conception supra-auriculaire et comportent des oreillettes profondément rembourrées qui sont confortables à porter pendant de longues périodes. Ce sont des écouteurs sans fil avec une qualité sonore solide avec des basses percutantes et des aigus clairs, ainsi qu’une suppression du bruit décente mais pas exceptionnelle.

J’aime bien le design des Fairbuds XL, notamment avec la coloration verte mouchetée sur le modèle que j’ai testé. Ils se démarquent de leurs concurrents et ont une esthétique assez amusante que je n’hésite pas à porter en ville. Les oreillettes se replient vers l’intérieur pour un rangement plus facile et elles sont classées IP54 pour la résistance à l’eau, ce qui les rend sûres à porter pendant une averse, mais ne les laissez pas tomber sous l’eau.

Andrew Lanxon/Crumpe

La durée de vie de la batterie est évaluée à environ 30 heures (sans suppression du bruit, ce qui épuise la batterie plus rapidement), et je dirais que cette estimation est à peu près précise, sur la base de mes propres tests. Si le jus s’épuise, vous pouvez continuer à écouter en les branchant sur votre téléphone avec un câble USB-C.

Les Fairbuds XL ne sont pas les écouteurs les plus performants ou les plus luxueux du marché. Le Fairphone 4 n’est pas non plus le téléphone le plus haut de gamme. Mais ils ne sont pas censés l’être, mais visent plutôt à offrir des performances généralement solides avec le moins d’impact environnemental possible, et c’est quelque chose que je peux absolument soutenir.