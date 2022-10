Le téléphone de Liz Truss “piraté par les Russes” – médias – RT World News

Les coupables auraient obtenu un an de messages «sensibles», selon le Mail on Sunday

La faille de sécurité aurait été découverte en été lorsque le secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque, Truss, se battait pour la direction conservatrice et a incité l’ancien Premier ministre Boris Johnson à ordonner un black-out complet des médias en raison de la sensibilité de l’affaire, a rapporté le Mail on Sunday citant des sources de sécurité anonymes. .

Les messages obtenus par les pirates auraient inclus Truss’ “Des discussions très sensibles avec de hauts ministres internationaux des Affaires étrangères sur la guerre en Ukraine, y compris des discussions détaillées sur les livraisons d’armes”, selon le papier.

Bien que les détails du piratage restent flous, les coupables auraient téléchargé jusqu’à un an d’enregistrements, y compris des conversations privées dans lesquelles Truss et son allié politique Kwasi Kwarteng ont critiqué Johnson.

Le rapport a blâmé les acteurs étatiques étrangers “présumé travailler pour la Russie de Vladimir Poutine”, bien qu’un cyber-expert cité par le journal ait également nommé d’autres suspects habituels tels que “La Chine, la Corée du Nord et l’Iran qui auraient un énorme intérêt à savoir ce que le ministre des Affaires étrangères communique.”















Même si l’incident a suscité des craintes de chantage potentiel, un black-out de l’information a été ordonné, car il était “pas un super look pour les services de renseignement si le téléphone du ministre des Affaires étrangères peut être si facilement pillé pour des messages personnels embarrassants”, le Mail a cité une source comme disant.

Un porte-parole du gouvernement a refusé de commenter “dispositions de sécurité des individus”, insistant sur le fait que le gouvernement britannique a « des systèmes robustes en place pour se protéger contre les cybermenaces », les partis d’opposition ont déjà exigé une enquête indépendante urgente sur les allégations.

La secrétaire à l’intérieur du travail, Yvette Cooper, a déclaré qu’il y avait “de sérieuses questions de sécurité sur pourquoi et comment ces informations ont été divulguées ou publiées en ce moment, qui doivent également faire l’objet d’une enquête urgente.”















Pendant ce temps, la porte-parole libérale démocrate des affaires étrangères, Layla Moran, a déclaré que “S’il s’avère que ces informations ont été dissimulées au public pour protéger la candidature à la direction de Liz Truss, ce serait impardonnable.”

Truss a ensuite remplacé Johnson à la tête des conservateurs et est devenu Premier ministre le 6 septembre, pour démissionner 45 jours plus tard, devenant ainsi le premier ministre le plus court de l’histoire du Royaume-Uni.