Le téléphone de Liz Truss « piraté par des espions de Poutine qui ont obtenu des informations top secrètes »

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le téléphone portable de Liz Truss a été piraté par des agents présumés travailler pour le Russe Vladimir Poutine lors de la course à la direction des conservateurs qui l’ont brièvement propulsée dans Downing Street, selon un rapport explosif.

Les partis d’opposition ont exigé une enquête urgente pour savoir si le téléphone du secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque a été piraté par des espions russes cet été et, si c’est le cas, pourquoi l’affaire a été cachée au public.

En poste à l’époque en tant que Premier ministre sortant, Boris Johnson aurait été immédiatement informé du piratage et aurait convenu avec son secrétaire de cabinet Simon Case d’un « black-out total de l’information ».

Les pirates informatiques auraient eu accès à des informations sensibles, notamment des discussions avec des responsables étrangers sur la guerre en Ukraine et des détails sur les livraisons d’armes.

Les messages entre Mme Truss et son futur chancelier de 38 jours, Kwasi Kwarteng, dans lesquels le couple critiquait M. Johnson, figuraient parmi les messages d’une année qui ont été compromis, entraînant un risque potentiel de chantage, affirme-t-on.

Le téléphone a maintenant été placé dans un coffre-fort verrouillé dans un lieu sécurisé du gouvernement, a déclaré un individu au Courrier le dimanchequi a cité des sources anonymes ayant connaissance de l’incident dans son rapport.

“Cela a provoqué un pandémonium absolu”, a déclaré un autre au journal, accusant MM. Johnson et Case d’avoir étouffé l’affaire.

“Ce n’est pas un super look pour les services de renseignement si le téléphone du secrétaire aux affaires étrangères peut être si facilement pillé pour des messages personnels embarrassants par des agents présumés travailler pour la Russie de Poutine.”

Liz Truss était ministre des Affaires étrangères et se présentait au n ° 10 au moment du piratage présumé (Tolga Akmen/AFP via Getty Images)

Mme Truss aurait changé son numéro de téléphone portable de 10 ans peu de temps avant d’entrer dans Downing Street, et son appareil compromis serait désormais logé dans un coffre-fort verrouillé à l’intérieur d’un emplacement sécurisé du gouvernement.

La secrétaire d’État à l’Intérieur du parti travailliste, Yvette Cooper, a déclaré: «Il y a des problèmes de sécurité nationale extrêmement importants soulevés par une attaque comme celle-ci par un État hostile qui auront été pris très au sérieux par nos agences de renseignement et de sécurité.

«Il y a aussi de sérieuses questions de sécurité sur pourquoi et comment ces informations ont été divulguées ou publiées en ce moment, qui doivent également faire l’objet d’une enquête urgente.

“Il est essentiel que tous ces problèmes de sécurité fassent l’objet d’une enquête et soient traités au plus haut niveau et nous devons savoir que le gouvernement reconnaît la gravité de la situation et l’importance de protéger pleinement notre sécurité nationale.”

La porte-parole libérale démocrate des affaires étrangères, Layla Moran, a appelé à « une enquête indépendante urgente pour découvrir la vérité », ajoutant : « Le téléphone de Liz Truss a-t-il été piraté par la Russie, y a-t-il eu une coupure de courant et si oui, pourquoi ?

“S’il s’avère que ces informations ont été dissimulées au public pour protéger la candidature à la direction de Liz Truss, ce serait impardonnable.”

Tobias Ellwood, président du Comité de défense des Communes, a déclaré à Sky News : « J’ai vu ces rapports. Je ne connais pas la valeur ou les sources et ainsi de suite. C’est quelque chose pour le comité frère, le comité du renseignement et de la sécurité, je pense, pour enquêter plus avant.

Le gouvernement a déclaré qu’il ne commenterait pas les dispositifs de sécurité des individus, mais un porte-parole a ajouté : « Le gouvernement a mis en place des systèmes robustes pour se protéger contre les cybermenaces.

“Cela comprend des briefings réguliers sur la sécurité pour les ministres et des conseils sur la protection de leurs données personnelles et l’atténuation des cybermenaces.”

Les rapports sur le piratage surviennent alors que le Premier ministre Rishi Sunak résiste aux demandes d’ouverture d’une enquête sur Suella Braverman pour sa violation de la sécurité.

Il l’a reconduite au poste de secrétaire à l’intérieur six jours seulement après qu’elle a été expulsée après avoir partagé un document sensible avec un député conservateur à partir d’un e-mail personnel sans autorisation.