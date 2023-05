Le téléphone de l’ancien ministre français de la Défense a été piraté – médias

Florence Parly est le dernier haut fonctionnaire qui aurait été ciblé par le logiciel espion Pegasus

L’ancienne ministre française de la Défense Florence Parly a été espionnée avec l’utilisation du logiciel de surveillance Pegasus développé par Israël, a rapporté Mediapart mardi. Des traces du code du logiciel espion auraient été découvertes sur son téléphone.

Les enquêteurs ont informé Parly de leur découverte la semaine dernière, selon le média. Les preuves n’indiquent pas une partie spécifique derrière l’espionnage, ni n’indiquent quand l’appareil de l’ancien ministre a été infecté, bien qu’un État-nation soit présumé être derrière la surveillance.

Au moins 23 personnalités publiques en France ont été ciblées par des piratages Pegasus, dont le président Emmanuel Macron et l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, selon les médias français. Des rapports suggèrent que le gouvernement marocain a peut-être utilisé le logiciel malveillant pour collecter des renseignements.

Des enquêtes précédentes ont identifié le prédécesseur de Parly, Sébastien Lecornu, l’ancien ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer, l’ancienne ministre de la Cohésion territoriale Jacqueline Gourault, l’ancien ministre de l’Agriculture Julien Denormandie et l’ancienne ministre de la Transition écologique Emmanuelle Wargon comme victimes de l’espionnage de Pegasus.

Pegasus est sans doute la boîte à outils la plus connue sur le marché qui permet des hacks ciblés sur les appareils électroniques. Après l’infection, le logiciel malveillant donne accès aux données personnelles stockées sur un téléphone et peut le transformer en un dispositif de surveillance.

Le développeur NSO Group a déployé le produit pour le compte de gouvernements du monde entier et a affirmé que le service était destiné à lutter contre le crime organisé et le terrorisme. Cependant, les critiques affirment que le logiciel malveillant a été utilisé pour espionner des journalistes, des dissidents et des responsables étrangers à grande échelle.

Il a été signalé en 2021 qu’une liste de numéros de téléphone signalés pour pénétration par les clients de l’ONS comptait plus de 50 000 entrées. L’entreprise a été frappée par des sanctions américaines cette année-là au milieu d’une rafale d’exposés sur son rôle dans des violations présumées des droits de l’homme.