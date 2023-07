Le téléphone de jeu RedMagic 8S Pro réorganise son système de refroidissement

Le RedMagic 8S Pro consiste à rester au frais. Le modèle international du nouveau téléphone de jeu fait ses débuts mardi, y compris de nombreuses fonctionnalités puissantes du précédent RougeMagic 8 Pro tout en lançant un nouveau système de refroidissement qui aide à réduire la chaleur causée par les sessions de jeu et la charge.

Le RedMagic 8S Pro, qui commence à 649 $ et 579 £ (environ 1 110 AU $), utilise un système de dissipation thermique à 11 couches qui comprend une couche de graphène sous l’écran. RedMagic affirme que la couche de graphène en particulier aide à réduire la température de la batterie pendant la charge. Le téléphone de jeu comprend toujours un ventilateur de refroidissement interne, et le logiciel de RedMagic permettra désormais de personnaliser le fonctionnement du ventilateur en fonction du jeu.

Bien que nous devions le ressentir par nous-mêmes, tout effort pour aider à refroidir le RedMagic 8S Pro sera probablement le bienvenu. Lorsque j’ai passé en revue le RedMagic 8 Pro plus tôt cette année, la chaleur était assez évidente lors de mes sessions de jeu et le fait de mettre le téléphone dans un étui m’a beaucoup aidé.

Le modèle Midnight du RedMagic 8S Pro. RedMagic

Le RedMagic 8S Pro reprend par ailleurs de nombreuses spécifications puissantes du 8 Pro, notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, une double batterie de 6 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W et un écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’un réactif. Taux d’échantillonnage tactile de 980 Hz. Les téléphones de RedMagic utilisent une caméra frontale de 16 mégapixels sous-écran, qui offre une expérience plein écran qui n’est bloquée par aucune encoche d’affichage.

RedMagic indique que son logiciel ajoute une nouvelle fonctionnalité de jeu en nuage appelée X-Gravity, qui optimisera le téléphone pour les services de jeu en nuage ainsi que pour le jeu en streaming à partir d’une console de jeu PlayStation ou Xbox. Le téléphone met également à jour ses fonctionnalités RedMagic Studio, qui permettent la projection sans fil de l’écran du téléphone sur un PC ainsi que le partage d’écran via une connexion filaire à l’aide d’un adaptateur USB-C vers HDMI.

Le RedMagic 8S Pro est disponible en trois modèles : un modèle Midnight à 649 $ qui est livré avec 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage, un modèle Platinum à 779 $ qui monte jusqu’à 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage, et un modèle Aurora également à 779 $ qui comprend la même configuration de mémoire et de stockage supérieure. Les précommandes commencent le 27 juillet et le téléphone est mis en vente sur le site Web de RedMagic à partir du 3 août.