Le téléphone de jeu le plus cher d’Asus utilise un chipset MediaTek

Asus n’a lancé les ROG Phone 6 et 6 Pro qu’en juillet, mais la société a décidé qu’il était déjà temps pour plus de téléphones de jeu. Les nouveaux 6D et 6D Ultimate ne sont pas présentés comme des successeurs directs, mais ce dernier devient le téléphone ROG le plus cher jamais fabriqué par Asus.

Nous n’avons actuellement que les prix britanniques pour les téléphones. À 799 £, le 6D standard est le moins cher de la gamme ROG Phone 6. Mais le 6D Ultimate est le plus cher, coûtant 1 199£.

Alors, que font ces nouveaux combinés différemment ? Il s’avère qu’il y a un indice dans le nom. Le « D » dans ce cas signifie Dimensity, les deux téléphones étant alimentés par le chipset phare Dimensity 9000+ de MediaTek. C’est un changement significatif par rapport aux 6 et 6 Pro, qui utilisent à la place le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Cela rappelle les modèles d’ordinateurs portables dotés de versions Intel ou AMD.

Des comparaisons directes entre les deux (comme Geekbench 5) suggèrent que les performances sont à peu près similaires, bien qu’Asus ait soi-disant overclocké le Dimensity 9000+ pour être capable de dépasser les vitesses d’horloge annoncées de 3,35 GHz. Un maximum de 16 Go de RAM (contre 18 Go sur le 6 Pro) peut sembler être une rétrogradation, mais il utilise la norme DDR5X plus rapide qui ne peut pas encore aller plus haut.

Il y a une autre différence clé que vous avez peut-être remarquée sur les photos, mais elle est exclusive au 6D Ultimate. Au lieu de l’éclairage RVB sur le 6 Pro, Asus a inclus ce qu’il appelle le portail AeroActive.

Il s’agit essentiellement d’un petit volet qui s’ouvre lorsque le ventilateur AeroActive Cooler 6 est connecté pour aider à améliorer la dissipation de la chaleur. Il est spécialement conçu pour les sessions de jeu plus longues, où la chaleur peut rapidement s’accumuler et affecter les performances. Par rapport à l’utilisation du ventilateur seul, Asus affirme que cela améliore l’efficacité thermique jusqu’à 20 %.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La durabilité est une préoccupation compréhensible, mais le portail AeroActive prend apparemment en charge plus de 40 000 cycles d’ouverture et de fermeture. Il peut également détecter lorsque le téléphone tombe et se ferme automatiquement, tandis que la cote IPX4 reste – cela signifie toujours qu’il est résistant aux éclaboussures, cependant.

Asus a inclus le refroidisseur AeroActive 6 dans la boîte avec le 6D Ultimate, mais il est toujours vendu séparément si vous optez pour le 6D standard. Cela et la manette de jeu Kunai 3 de la société sont compatibles avec tous les combinés ROG Phone 6.

À d’autres égards, les deux téléphones sont quelque peu inchangés par rapport aux 6 et 6 Pro. Ils disposent d’écrans OLED de 6,78 pouces, 2440 × 1080, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un échantillonnage tactile de 720 Hz. L’écran arrière ROG Vision secondaire n’est cependant disponible que sur les modèles Pro et Ultimate.

Les caméras ne sont généralement pas une priorité sur les téléphones de jeu, mais les 6D et 6D Ultimate incluent toujours une triple configuration arrière, avec un capteur principal de 50Mp rejoint par des objectifs ultra larges de 13Mp et macro de 5Mp. À l’avant, une caméra selfie de 12 mégapixels est logée dans des cadres minces plutôt que dans une encoche d’aucune sorte.

Vous bénéficiez également toujours d’une capacité de batterie de 6 000 mAh, répartie sur deux cellules de 3 000 mAh. La durée de vie de la batterie était une force clé du 6 Pro, et le Dimensity 9000+, comme le Snapdragon 8+ Gen 1, fait de l’efficacité énergétique une priorité.

Les 6D et 6D Ultimate exécutent les skins ROG UI et Zen UI personnalisés d’Asus sur Android 12 (chacun intervenant en fonction de ce que vous faites), Asus s’engageant sur deux mises à jour majeures du système d’exploitation et au moins deux ans de mises à jour de sécurité. Cela suggère qu’ils obtiendront éventuellement Android 13 et Android 14, mais rien après cela, ce qui est à la traîne par rapport aux autres fabricants de smartphones.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les deux téléphones sont disponibles en précommande aujourd’hui, avant leur sortie fin octobre. Espérons que la disponibilité inégale des 6 et 6 Pro réguliers se sera également améliorée d’ici là. Tous les quatre semblent être parmi les meilleurs téléphones de jeu que vous puissiez acheter, le 6 Pro étant déjà troisième.