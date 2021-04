La sous-marque Xiaomi, Redmi, a lancé un smartphone de jeu il y a quelque temps, et aujourd’hui, la société a confirmé que son premier téléphone de jeu serait publié à la fin de ce mois.

Redmi n’a révélé aucune spécification concernant son premier smartphone de jeu, mais le fabricant chinois de téléphones a annoncé son partenariat avec Call Of Duty Mobile pour le lancement du téléphone.





Le premier téléphone de jeu de Redmi arrive plus tard ce mois-ci

Alors que nous attendons plus d’informations officielles de Redmi sur son premier téléphone de jeu, le mois dernier, un pronostiqueur fiable a affirmé que Redmi lancerait un smartphone de jeu avec le SoC Dimensity 1200 à la barre.

Le smartphone arborera un panneau OLED plat avec un trou de perforation pour la caméra selfie et emballera une batterie de 5000 mAh avec une charge de 65 W. Il devrait également comporter des déclencheurs d’épaule et coûter entre 2000 et 2500 CNY (305 à 380 USD).

Nous espérons en savoir plus sur le premier téléphone de jeu de Redmi dans les prochains jours.

Source 1, 2 (tous les deux en chinois) | Passant par